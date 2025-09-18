Börsen Update
Börsen Update USA - 18.09. - US Tech 100 stark +1,05 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 46.170,24 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.
Top-Werte: NVIDIA +3,48 %, Caterpillar +3,28 %, IBM +1,98 %, American Express +1,41 %, Goldman Sachs Group +1,35 %
Flop-Werte: Procter & Gamble -1,38 %, Unitedhealth Group -1,17 %, McDonald's -1,05 %, Visa (A) -0,97 %, Verizon Communications -0,87 %
Der US Tech 100 steht bei 24.486,40 PKT und gewinnt bisher +1,05 %.
Top-Werte: Intel +22,92 %, Synopsys +10,86 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +9,48 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,63 %, KLA Corporation +6,24 %
Flop-Werte: Arm Holdings -3,70 %, Comcast (A) -2,99 %, GE Healthcare Technologies -2,62 %, Dexcom -2,44 %, The Trade Desk Registered (A) -2,06 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.635,16 PKT und steigt um +0,51 %.
Top-Werte: Intel +22,92 %, Synopsys +10,88 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +9,48 %, Coinbase +9,44 %, KLA Corporation +6,24 %
Flop-Werte: FactSet Research Systems -10,06 %, Darden Restaurants -7,51 %, S&P Global -6,16 %, Moody's -5,04 %, MSCI Registered (A) -4,51 %
