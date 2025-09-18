Huawei stellt 4+10+N SME Intelligence Solutions für die letzte Meile der intelligenten Welt vor
SHANGHAI, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- David Wang, Executive Director of the Board von Huawei, stellte auf der HUAWEI eKit Autumn Launch 2025 in Shanghai die neuen HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions vor. Auf der Veranstaltung unter dem Motto „Together for Growth, All Intelligence" drehte sich alles um die Einführung neuer szenariobasierter Lösungen aus einer Hand, die für die Bereitstellung von Last-Mile-Diensten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die eine intelligente Transformation durchlaufen, entwickelt wurden.
KI wird allmählich auf breiter Basis in der Geschäftswelt eingesetzt. Während sich die derzeitigen Anwendungen auf intelligente Assistenten für Mitarbeitende konzentrieren, werden sich künftige Anwendungsfälle voraussichtlich auf eine tiefgreifende Integration in die zentralen Produktionssysteme konzentrieren. Dieser Prozess wird tiefgreifende Auswirkungen auf Produkt-, Dienstleistungs-, Geschäfts- und Betriebsmodelle haben und KI zu einem wichtigen Motor für ihr Wachstum machen. KMU spielen eine wichtige Rolle in der Wirtschaft. Allein in China gibt es mehr als 58 Millionen KMU, die über 80 % der Arbeitsplätze in urbanen Regionen des Landes schaffen und 60 % des nationalen BIP erwirtschaften. Trotz der weltweit zu beobachtenden zunehmenden Anwendung von KI tun sich KMU im Allgemeinen schwer, diese neuen Technologien zu übernehmen, da das Bewusstsein für KI, die technischen Fähigkeiten und die Anwendung von KI gering sind. Die Hürden für die Einführung von KI sind für die meisten KMU zu hoch.
Während der Eröffnungsveranstaltung erklärte Wang: „Intelligente Lösungen sollten so leicht zugänglich sein wie Wasser und Strom. Ich hoffe, dass jede Person, jedes Haus und jede Organisation von KI profitieren kann. Huawei ist bereit, KMU dabei zu helfen, diese Herausforderungen zu meistern und schneller zu intelligenten Unternehmen zu werden. Niemand soll in der intelligenten Welt zurückbleiben."
Viele KMU wenden sich an extern entwickelte intelligente Lösungen, um die Technologie- und Talentlücken zu schließen, die sie daran hindern, KI selbst anzuwenden. Diese Unternehmen suchen nach Lösungen, die einfach zu bedienen und schnell zu implementieren sind und die speziell darauf ausgerichtet sind, die Effizienz zu steigern und das Wachstum zu fördern. In der Vergangenheit haben Systemintegratoren diese Lösungen mit Hilfe komplizierter Modelle für die Vergabe von Unteraufträgen für einzelne Produkte angeboten, die in der Regel recht ineffizient waren. Huawei hat sein Vertriebsgeschäft überarbeitet, um dieses Marktproblem anzugehen, und ist vom Verkauf von Einzelprodukten zum Angebot von szenariobasierten Komplettlösungen übergegangen, die für Systemintegratoren leichter umzusetzen sind. Im Rahmen dieses neuen Ansatzes entwickelt Huawei seine spezifischen Lösungen auf der Grundlage realer geschäftlicher Anwendungsfälle. Die heute vorgestellten HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions wurden alle nach diesem Ansatz entwickelt.