Werbevermarkter Stöer senkt Prognose

Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./nas/la

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 37,95 auf Tradegate (18. September 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +47,76 %/+92,61 % bedeutet.