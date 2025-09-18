    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Werbevermarkter Stöer senkt Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Ströer senkt Prognose für 2023 und 2025.
    • Umsatz und Ebitda bleiben auf Vorjahresniveau.
    • Geopolitische Unsicherheiten belasten Werbemarkt.
    Werbevermarkter Stöer senkt Prognose
    Foto: Oliver Berg - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So dürften Umsatz vor Akquisitionen und bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 auf dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Im vergangenen Jahr hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden und ein bereinigtes Ebitda von 626 Millionen Euro erzielt.

    Ströer begründete dies mit weiter anhaltenden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten sowie den sich daraus ergebenden Effekten auf den Werbemarkt. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent sowie eine Entwicklung des bereinigten Ebitda leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ströer Out of Home Media!
    Long
    35,97€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 12,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    42,85€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 9,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./nas/la

    Stroeer

    -2,45 %
    -1,51 %
    -9,71 %
    -21,74 %
    -29,58 %
    +2,01 %
    -44,88 %
    -27,42 %
    +80,48 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 37,95 auf Tradegate (18. September 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +47,76 %/+92,61 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Stroeer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Werbevermarkter Stöer senkt Prognose Der Werbevermarkter Ströer senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So dürften Umsatz vor Akquisitionen und bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 auf dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am …