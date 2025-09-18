WDH/Werbevermarkter Ströer senkt Prognose
- Ströer senkt Prognose für 2025 auf Vorjahresniveau.
- Geopolitische Unsicherheiten belasten Werbemarkt stark.
- Aktie verliert rund drei Prozent nach Prognoseanpassung.
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So dürften Umsatz vor Akquisitionen und bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2025 auf dem Vorjahresniveau liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Im vergangenen Jahr hatte Ströer einen Umsatz von gut 2 Milliarden und ein bereinigtes Ebitda von 626 Millionen Euro erzielt.
Ströer begründete dies mit weiter anhaltenden geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten sowie den sich daraus ergebenden Effekten auf den Werbemarkt. Bislang hatte das Unternehmen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent sowie eine Entwicklung des bereinigten Ebitda leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt.
Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate rund drei Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./nas/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,35 % und einem Kurs von 37,55 auf Tradegate (18. September 2025, 20:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +47,76 %/+92,61 % bedeutet.
Ergebnisse schwächer als erwartet:
Es wird nämlich ein Absinken unter 10% gemeldet und behauptet, in der letzten Stimmrechtsmitteilung hätte man schon das Absinken unter 15% gemeldet.
Eine solche Mitteilung sucht man aber vergeblich. Nicht umsonst findet man noch im GB 2024 über 15% und in den Stimmrechtsmitteilungen auf der Ströer-Webseite von diesem Jahr von ValueAct nur die Meldung von heute.
BAFIN übernehmen Sie bitte, es riecht nach Betrug seitens ValueAct.