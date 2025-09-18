UPI startet Programm zur Ausweitung des Zahlungsnetzwerks für internationale Studierende

Hongkong (ots/PRNewswire) - UnionPay International(http://www.unionpayintl.com/en/) (UPI), ein weltweit führender Anbieter vonZahlungslösungen, gab den Start seines Programms für internationale Studierendebekannt, das in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten, Plattformen zurZahlung von Studiengebühren, Betreibern von Studentenwohnheimen und lokalenBanken durchgeführt wird. Das Programm bietet eine umfassende,grenzüberschreitende Zahlungslösung aus einer Hand, welche die Bezahlung vonStudiengebühren, alltäglichen Einkäufen und lokalen Kartenanwendungenerleichtert und die Zahlungen für internationale Studierende in 183 Ländern undRegionen einfacher und sicherer macht.Die vorlesungsfreie Zeit neigt sich dem Ende zu, und die internationalenStudierenden und ihre Familien bereiten sich auf das neue Semester vor. Da dasVolumen der Studiengebührenzahlungen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zumVorjahr um 17 % gestiegen ist, bündelt UnionPay die Ressourcen, um den Bedarf angrenzüberschreitenden Zahlungen zu decken und kosteneffiziente und nahtloseDienstleistungen anzubieten. Dank Partnerschaften mit internationalenZahlungsplattformen, lokalen Akquirierern und chinesischen Emittenten sind dieZahlungslösungen des Unternehmens nun leichter zugänglich und erleichtern dieZahlung von Studiengebühren, Ausgaben auf dem Campus und andere alltäglicheKosten. Mit UnionPay-Produkten können internationale Studierende eine Vielzahlvon Rabatten bei Einzelhändlern, Restaurants, Verkehrsbetrieben,Fluggesellschaften, Hotelreservierungen und Online-Lebensmittellieferdiensten inAnspruch nehmen.Die Partnerschaften von UPI mit internationalen Zahlungsplattformen - darunterFlywire, EasyTransfer, Convera (ehemals Western Union) und PayMyTuition - deckenTausende von Bildungseinrichtungen weltweit ab. Offizielle Websites vonPartneruniversitäten können UnionPay-Karten über diese Plattformen akzeptieren,wobei die Rabatte auf Echtzeit-Wechselkursen basieren. Partner wie CIBC inKanada, BPAY und iEduPay in Australien, PayPlus in Neuseeland und PayZoom inSüdkorea haben die Akzeptanz von UnionPay ausgeweitet.UPI hat sich mit lokalen Banken zusammengetan, um UnionPay-Karten in denwichtigsten Zielländern für internationale Studierende auszugeben, z. B. in derSonderverwaltungsregion Hongkong, Singapur, in Japan, Südkorea, Australien,Spanien und Kanada, so dass die Studierenden ihre Kartenanträge vor Ortausfüllen und bei ihrer Ankunft nutzen können. UnionPay-Zahlungen werden vonAnbietern von Studierendenunterkünfte in Großbritannien akzeptiert, darunter