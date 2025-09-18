    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    UPI startet Programm zur Ausweitung des Zahlungsnetzwerks für internationale Studierende

    Hongkong (ots/PRNewswire) - UnionPay International
    (http://www.unionpayintl.com/en/) (UPI), ein weltweit führender Anbieter von
    Zahlungslösungen, gab den Start seines Programms für internationale Studierende
    bekannt, das in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten, Plattformen zur
    Zahlung von Studiengebühren, Betreibern von Studentenwohnheimen und lokalen
    Banken durchgeführt wird. Das Programm bietet eine umfassende,
    grenzüberschreitende Zahlungslösung aus einer Hand, welche die Bezahlung von
    Studiengebühren, alltäglichen Einkäufen und lokalen Kartenanwendungen
    erleichtert und die Zahlungen für internationale Studierende in 183 Ländern und
    Regionen einfacher und sicherer macht.

    Die vorlesungsfreie Zeit neigt sich dem Ende zu, und die internationalen
    Studierenden und ihre Familien bereiten sich auf das neue Semester vor. Da das
    Volumen der Studiengebührenzahlungen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum
    Vorjahr um 17 % gestiegen ist, bündelt UnionPay die Ressourcen, um den Bedarf an
    grenzüberschreitenden Zahlungen zu decken und kosteneffiziente und nahtlose
    Dienstleistungen anzubieten. Dank Partnerschaften mit internationalen
    Zahlungsplattformen, lokalen Akquirierern und chinesischen Emittenten sind die
    Zahlungslösungen des Unternehmens nun leichter zugänglich und erleichtern die
    Zahlung von Studiengebühren, Ausgaben auf dem Campus und andere alltägliche
    Kosten. Mit UnionPay-Produkten können internationale Studierende eine Vielzahl
    von Rabatten bei Einzelhändlern, Restaurants, Verkehrsbetrieben,
    Fluggesellschaften, Hotelreservierungen und Online-Lebensmittellieferdiensten in
    Anspruch nehmen.

    Die Partnerschaften von UPI mit internationalen Zahlungsplattformen - darunter
    Flywire, EasyTransfer, Convera (ehemals Western Union) und PayMyTuition - decken
    Tausende von Bildungseinrichtungen weltweit ab. Offizielle Websites von
    Partneruniversitäten können UnionPay-Karten über diese Plattformen akzeptieren,
    wobei die Rabatte auf Echtzeit-Wechselkursen basieren. Partner wie CIBC in
    Kanada, BPAY und iEduPay in Australien, PayPlus in Neuseeland und PayZoom in
    Südkorea haben die Akzeptanz von UnionPay ausgeweitet.

    UPI hat sich mit lokalen Banken zusammengetan, um UnionPay-Karten in den
    wichtigsten Zielländern für internationale Studierende auszugeben, z. B. in der
    Sonderverwaltungsregion Hongkong, Singapur, in Japan, Südkorea, Australien,
    Spanien und Kanada, so dass die Studierenden ihre Kartenanträge vor Ort
    ausfüllen und bei ihrer Ankunft nutzen können. UnionPay-Zahlungen werden von
    Anbietern von Studierendenunterkünfte in Großbritannien akzeptiert, darunter
