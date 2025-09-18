UPI startet Programm zur Ausweitung des Zahlungsnetzwerks für internationale Studierende
Hongkong (ots/PRNewswire) - UnionPay International
(http://www.unionpayintl.com/en/) (UPI), ein weltweit führender Anbieter von
Zahlungslösungen, gab den Start seines Programms für internationale Studierende
bekannt, das in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten, Plattformen zur
Zahlung von Studiengebühren, Betreibern von Studentenwohnheimen und lokalen
Banken durchgeführt wird. Das Programm bietet eine umfassende,
grenzüberschreitende Zahlungslösung aus einer Hand, welche die Bezahlung von
Studiengebühren, alltäglichen Einkäufen und lokalen Kartenanwendungen
erleichtert und die Zahlungen für internationale Studierende in 183 Ländern und
Regionen einfacher und sicherer macht.
Die vorlesungsfreie Zeit neigt sich dem Ende zu, und die internationalen
Studierenden und ihre Familien bereiten sich auf das neue Semester vor. Da das
Volumen der Studiengebührenzahlungen im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum
Vorjahr um 17 % gestiegen ist, bündelt UnionPay die Ressourcen, um den Bedarf an
grenzüberschreitenden Zahlungen zu decken und kosteneffiziente und nahtlose
Dienstleistungen anzubieten. Dank Partnerschaften mit internationalen
Zahlungsplattformen, lokalen Akquirierern und chinesischen Emittenten sind die
Zahlungslösungen des Unternehmens nun leichter zugänglich und erleichtern die
Zahlung von Studiengebühren, Ausgaben auf dem Campus und andere alltägliche
Kosten. Mit UnionPay-Produkten können internationale Studierende eine Vielzahl
von Rabatten bei Einzelhändlern, Restaurants, Verkehrsbetrieben,
Fluggesellschaften, Hotelreservierungen und Online-Lebensmittellieferdiensten in
Anspruch nehmen.
Die Partnerschaften von UPI mit internationalen Zahlungsplattformen - darunter
Flywire, EasyTransfer, Convera (ehemals Western Union) und PayMyTuition - decken
Tausende von Bildungseinrichtungen weltweit ab. Offizielle Websites von
Partneruniversitäten können UnionPay-Karten über diese Plattformen akzeptieren,
wobei die Rabatte auf Echtzeit-Wechselkursen basieren. Partner wie CIBC in
Kanada, BPAY und iEduPay in Australien, PayPlus in Neuseeland und PayZoom in
Südkorea haben die Akzeptanz von UnionPay ausgeweitet.
UPI hat sich mit lokalen Banken zusammengetan, um UnionPay-Karten in den
wichtigsten Zielländern für internationale Studierende auszugeben, z. B. in der
Sonderverwaltungsregion Hongkong, Singapur, in Japan, Südkorea, Australien,
Spanien und Kanada, so dass die Studierenden ihre Kartenanträge vor Ort
ausfüllen und bei ihrer Ankunft nutzen können. UnionPay-Zahlungen werden von
Anbietern von Studierendenunterkünfte in Großbritannien akzeptiert, darunter
