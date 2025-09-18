    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Macron

    Israel zerstört vollständig seinen Ruf

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron warnt vor Reputationsverlust Israels weltweit.
    • Militärische Aktionen im Gazastreifen sind kontraproduktiv.
    • Frankreich plant Anerkennung eines palästinensischen Staates.

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt vor einem Reputationsverlust Israels wegen des militärischen Vorgehens des Landes und der vielen zivilen Opfer im Gazastreifen. "Sie zerstören vollständig das Ansehen und die Glaubwürdigkeit Israels, nicht nur in der Region, sondern in der öffentlichen Meinung überall", sagte Macron im Interview des israelischen Senders Channel 12. So eine Art von Operationen im Gazastreifen durchzuführen, sei kontraproduktiv und ein Fehlschlag, betonte der französische Staatschef.

    Wenn man diesen "Teufelskreis" durchbrechen wolle, müsse die Hamas zerstört werden, sagte Macron. Der Krieg reiche dafür aber nicht aus.

    Macron hat wiederholt Druck auf Israel gemacht, den Gaza-Krieg zu beenden. Ein weiterer Vorstoß ist die von ihm angekündigte offizielle Anerkennung eines Staates Palästina durch Frankreich bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der kommenden Woche./vni/DP/nas





    dpa-AFX
