Stabilus Aktie schwach im Handel - 18.09.2025

Die Stabilus Aktie notiert aktuell bei 23,775€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,76 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,675 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Stabilus Aktionäre einen Verlust von -5,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stabilus Aktie damit um +3,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,26 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,44 % geändert.

Stabilus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,22 % 1 Monat +8,52 % 3 Monate -5,51 % 1 Jahr -32,06 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 597,74 Mio.EUR wert.

Der Autozulieferer Stabilus setzt zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit ein Sparprogramm auf. Dafür werden im laufenden Jahr Rückstellungen fällig, die das Ergebnis belasten, wie Stabilus am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Die …

Stabilus SE startet ein Transformationsprogramm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Kostensenkungen und Standortoptimierung, trotz geplanter Stellenstreichungen und niedrigerer Gewinnerwartungen.

Stabilus SE embarks on a transformative journey to boost its competitive edge, focusing on restructuring, cost reduction, and production optimization, with anticipated savings and strategic global adjustments.

Stabilus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.