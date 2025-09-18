    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    Besonders beachtet!

    Stabilus Aktie schwach im Handel - 18.09.2025

    Am 18.09.2025 ist die Stabilus Aktie, bisher, um -2,76 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stabilus Aktie.

    Foto: Stabilus SE

    Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

    Stabilus Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Die Stabilus Aktie notiert aktuell bei 23,775 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,76 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,675  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Stabilus Aktionäre einen Verlust von -5,51 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stabilus Aktie damit um +3,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,26 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,44 % geändert.

    Stabilus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,22 %
    1 Monat +8,52 %
    3 Monate -5,51 %
    1 Jahr -32,06 %

    Informationen zur Stabilus Aktie

    Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 597,74 Mio.EUR wert.

    Stabilus legt Sparprogramm auf - Kosten belasten Gewinn - Stellenabbau


    Der Autozulieferer Stabilus setzt zur Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit ein Sparprogramm auf. Dafür werden im laufenden Jahr Rückstellungen fällig, die das Ergebnis belasten, wie Stabilus am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Die …

    Stabilus SE: Transformationsprogramm für langfristige Stärke und Wettbewerbsfähigkeit


    Stabilus SE startet ein Transformationsprogramm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Kostensenkungen und Standortoptimierung, trotz geplanter Stellenstreichungen und niedrigerer Gewinnerwartungen.

    Stabilus SE Launches Program to Enhance Future Competitiveness


    Stabilus SE embarks on a transformative journey to boost its competitive edge, focusing on restructuring, cost reduction, and production optimization, with anticipated savings and strategic global adjustments.

    Stabilus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stabilus

    -3,48 %
    +3,33 %
    +7,34 %
    -5,69 %
    -31,73 %
    -50,12 %
    -55,85 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
