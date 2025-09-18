    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Putin

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr als 700.000 Soldaten in der Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin: Über 700.000 russische Soldaten in Ukraine.
    • Unklarheit über Richtigkeit der Zahl, schwer überprüfbar.
    • Ukraine hat ca. 900.000 aktive Soldaten im Einsatz.

    MOSKAU (dpa-AFX) - In der Ukraine kämpfen aktuell nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin mehr als 700.000 russische Soldaten. Das teilte Putin bei einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden der Staatsduma in Moskau mit, wie die Agentur Tass berichtete. Bei dem Gespräch ging es in erster Linie darum, Quoten für die spätere Beschäftigung von Veteranen des Kriegs zu schaffen. "Verstehen Sie, an der Frontlinie befinden sich mehr als 700.000 Menschen", wurde Putin zitiert.

    Ob die von Putin genannte Zahl mit der Realität übereinstimmt, ist unabhängig nicht überprüfbar. Statistiker und Militärexperten schätzten zuletzt die Gesamtstärke der russischen Streitkräfte, auch außerhalb der Ukraine, auf knapp 1,3 Millionen Mann. In den Reihen der ukrainischen Streitkräfte stehen demnach rund 900.000 aktive Soldaten und Soldatinnen im Einsatz.

    Russland führt seit über dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine und hat seit Beginn der Invasion etwa ein Fünftel des Nachbarlandes besetzt. Zu ihren bisherigen Verlusten machen beide Seiten keine genauen Angaben./cha/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Putin Mehr als 700.000 Soldaten in der Ukraine In der Ukraine kämpfen aktuell nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin mehr als 700.000 russische Soldaten. Das teilte Putin bei einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden der Staatsduma in Moskau mit, wie die Agentur Tass berichtete. Bei dem …