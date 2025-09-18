Mehr als 700.000 Soldaten in der Ukraine

MOSKAU (dpa-AFX) - In der Ukraine kämpfen aktuell nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin mehr als 700.000 russische Soldaten. Das teilte Putin bei einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden der Staatsduma in Moskau mit, wie die Agentur Tass berichtete. Bei dem Gespräch ging es in erster Linie darum, Quoten für die spätere Beschäftigung von Veteranen des Kriegs zu schaffen. "Verstehen Sie, an der Frontlinie befinden sich mehr als 700.000 Menschen", wurde Putin zitiert.

Ob die von Putin genannte Zahl mit der Realität übereinstimmt, ist unabhängig nicht überprüfbar. Statistiker und Militärexperten schätzten zuletzt die Gesamtstärke der russischen Streitkräfte, auch außerhalb der Ukraine, auf knapp 1,3 Millionen Mann. In den Reihen der ukrainischen Streitkräfte stehen demnach rund 900.000 aktive Soldaten und Soldatinnen im Einsatz.

Russland führt seit über dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine und hat seit Beginn der Invasion etwa ein Fünftel des Nachbarlandes besetzt. Zu ihren bisherigen Verlusten machen beide Seiten keine genauen Angaben./cha/DP/nas



