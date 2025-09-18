Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 18.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: +23,05 %
Platz 1
Performance 1M: +2,42 %
Synopsys
Tagesperformance: +13,19 %
Platz 2
Performance 1M: -31,22 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -12,64 %
Platz 3
Performance 1M: -7,87 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +10,17 %
Platz 4
Performance 1M: +7,30 %
Coinbase
Tagesperformance: +8,70 %
Platz 5
Performance 1M: +1,46 %
Darden Restaurants
Tagesperformance: -7,38 %
Platz 6
Performance 1M: +1,28 %
Applied Materials
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 7
Performance 1M: +10,14 %
S&P Global
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 8
Performance 1M: -2,66 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 9
Performance 1M: +13,04 %
Palantir
Tagesperformance: +5,64 %
Platz 10
Performance 1M: -4,07 %
Moody's
Tagesperformance: -5,32 %
Platz 11
Performance 1M: -1,34 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 12
Performance 1M: -1,23 %
Jabil
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 13
Performance 1M: -1,86 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 14
Performance 1M: +33,36 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 15
Performance 1M: +34,36 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,85 %
Platz 16
Performance 1M: +6,00 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: +4,69 %
Platz 17
Performance 1M: -2,16 %
Allstate
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 18
Performance 1M: -5,04 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 19
Performance 1M: +4,34 %
Nasdaq Inc. Aktie
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 20
Performance 1M: -1,48 %
Lam Research
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 21
Performance 1M: +22,82 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 22
Performance 1M: +0,05 %
KKR
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 23
Performance 1M: +1,21 %
Cummins Inc.
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 24
Performance 1M: +2,63 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 25
Performance 1M: +12,50 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 26
Performance 1M: +4,57 %
MSCI Registered (A)
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 27
Performance 1M: +3,44 %
Jack Henry & Associates
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 28
Performance 1M: -0,69 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 29
Performance 1M: -3,06 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 30
Performance 1M: -0,73 %
Copart
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 31
Performance 1M: -0,81 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 32
Performance 1M: +4,76 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 33
Performance 1M: -12,50 %
Autozone
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 34
Performance 1M: +4,83 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 35
Performance 1M: +1,66 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 36
Performance 1M: -3,13 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 37
Performance 1M: +2,79 %
Marketaxess Holding
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 38
Performance 1M: -3,68 %
