LabConnect ernennt Bill Finger zum Senior-Vizepräsidenten, Global Strategic Services

Bill bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Diagnostik und klinischen Forschung mit und verfügt über fundierte Kenntnisse in der globalen Labor- und Pharmabranche. Als leitender Angestellter ist er als innovativer Denker anerkannt, der nachweislich in der Lage ist, Strategien zu entwickeln, die Umsetzung voranzutreiben und die Leistung des Unternehmens zu steigern, während er gleichzeitig einen klaren Fokus auf operative Spitzenleistungen legt.

JOHNSON CITY, Tenn., 18. September 2025 /PRNewswire/ -- LabConnect freut sich, die Ernennung von Bill Finger zum Senior-Vizepräsidenten, Global Strategic Services, mit Wirkung vom Mittwoch, 10. September 2025 bekannt zu geben.

Zuletzt war Bill als Vizepräsident und General Manager, Pharma Services bei Quest Diagnostics tätig. Davor war er Chief Operating Officer für Interpace Pharma Solutions, Executive Vice President of Precision Medicine and Pharma for Cancer Genetics und hatte Führungspositionen in den Bereichen wissenschaftliche Angelegenheiten und Biorepository bei LabCorp inne.

In seiner neuen Rolle wird Bill die LabConnect-Teams für wissenschaftliche Dienstleistungen, Beratungsdienste, Datenmanagement und Functional Service Provider (FSP) leiten.

„Bills Führungsqualitäten in der diagnostischen und klinischen Forschung sind eine enorme Bereicherung für LabConnect", sagte Wes Wheeler, CEO von LabConnect. „Seine Erfahrung wird sicherstellen, dass wir weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden antizipieren, innovative Lösungen anbieten und unser Engagement für operative Spitzenleistungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt verstärken."

Weitere Informationen über LabConnect finden Sie unter www.LabConnect.com.

Über LabConnect

LabConnect ist der führende Anbieter von zentralen Labordienstleistungen, FSP und wissenschaftlicher Beratung sowie von Datenintegrations- und -umwandlungsdiensten für analytisch und logistisch komplexe Studien wie Immuno-Onkologie, Zell- und Gentherapien sowie seltene und seltene Krankheiten.

Seine einzigartige Kombination aus modernster Technologie, erstklassigen Labors, unkompliziertem Zugang zu wichtigen und aufstrebenden Märkten und umfassender Expertise im Bereich der Spezialtests macht LabConnect zu einem zuverlässigen Partner für alle zentralen Labordienstleistungen von Arzneimittelentwicklungsunternehmen.

Erfahren Sie mehr unter www.labconnect.com und folgen Sie auf LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2611513/LabConnect_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/labconnect-ernennt-bill-finger-zum-senior-vizeprasidenten-global-strategic-services-302560995.html