    Thomson Reuters - Aktie verliert deutlich - 18.09.2025

    Am 18.09.2025 ist die Thomson Reuters Aktie, bisher, um -4,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Thomson Reuters Aktie.

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Thomson Reuters bietet spezialisierte Informationslösungen für professionelle Märkte und ist führend in den Bereichen Recht und Finanzen. Mit einer starken Marktstellung und einem breiten Produktportfolio konkurriert es mit Unternehmen wie Bloomberg und RELX. Die Integration von Technologie und Expertise stellt ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal dar.

    Thomson Reuters Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Thomson Reuters Aktie. Mit einer Performance von -4,92 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Thomson Reuters Aktionäre einen Verlust von -15,71 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Thomson Reuters auf -7,34 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,98 % geändert.

    Thomson Reuters Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,27 %
    1 Monat -1,67 %
    3 Monate -15,71 %
    1 Jahr -4,73 %

    Informationen zur Thomson Reuters Aktie

    Es gibt 451 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,54 Mrd.EUR wert.

    Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


