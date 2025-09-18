Innocan Pharma arbeitet mit einem Gnadenhof für verletzte Tiere zusammen, um mittels seiner LPT-CBD-Injektion Linderung und Hoffnung zu bieten

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 19. September 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich, die Fortsetzung seiner Zusammenarbeit mit der Freedom Farm bekannt zu geben, einem Gnadenhof, der sich der Rettung von Tieren widmet, die aufgrund körperlicher Behinderungen und anderer gesundheitlicher Probleme aus industriellen Tierhaltungsbetrieben ausgemustert wurden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit erhalten Tiere der Freedom Farm, die an schmerzhaften Erkrankungen leiden, eine Behandlung durch Anwendung von Innocans noch nicht zugelassenem fortschrittlichem, langwirksamem injizierbarem LPT-CBD-Analgetikum aus humanitären Erwägungen (Compassionate Care), um ihre Schmerzen zu lindern und ihr Wohlbefinden deutlich zu verbessern.

Unter den vielen Tieren, die von Freedom Farm aufgenommen wurden, stechen Billy und Dror hervor. Die zwei Ziegen, die mit schweren Skelett- und Gelenkdeformitäten auf dem Hof eintrafen, leiden unter chronischen Schmerzen, die ihnen alltägliche Aktivitäten und soziale Interaktionen extrem erschweren.

Seit zwei Jahren werden diese Ziegen mit Innocans LPT-CBD behandelt, das alle 6 bis 9 Wochen in einer einzigen subkutanen Injektion verabreicht wird. Die Behandlung führte zu einer signifikanten Schmerzlinderung, stellte ihre Mobilität wieder her und ermöglichte ihnen, mit ihren tierischen Freunden zu spielen und zu interagieren – eine Veränderung, die die tiefgreifende Wirkung von LPT-CBD verdeutlicht. Darüber hinaus wurden auch nach einer so langen wiederholten Behandlungsdauer keine unerwünschten Ereignisse beobachtet.

Tiere, die unter schweren Krankheiten leiden, die sie an der Ausübung täglicher Aktivitäten und Grundfunktionen hindern, werden oft eingeschläfert. Dank der Behandlung mit Innocans LPT-CBD im Rahmen der Compassionate Care konnten Billy und Dror ihre Mobilität und soziale Interaktion wiedererlangen und so ihre Lebensqualität deutlich verbessern.

LPT-CBD ist ein liposomales Arzneimittel zur Behandlung chronischer Schmerzen durch einen Depot-Freisetzungsmechanismus von synthetischem CBD.

Meital Ben Ari, Mitbegründer von Freedom Farm, erklärte: „Seit der Behandlung mit LPT-CBD hat sich das Leben von Billy und Dror vollständig verändert. Es war deutlich sichtbar. Die durch ihre schweren Behinderungen verursachten Schmerzen wurden deutlich gelindert. Seit zwei Jahren genießen die beiden ihr Leben, erfreuen sich eines guten Appetits und sind fröhlich. Für mich grenzt es fast an ein Wunder.“