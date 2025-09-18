    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Rekorde allenthalben nach Zinssenkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Zinssenkung der US-Notenbank beflügelt Märkte.
    • Dow Jones und S&P 500 erreichen Rekordhöhen.
    • Kleine Unternehmen profitieren von sinkenden Kosten.
    Aktien New York - Rekorde allenthalben nach Zinssenkung
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Zinssenkung der US-Notenbank sind die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag in Rekordlaune gewesen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 , die wichtigsten Technologie-Indizes und auch der führende Nebenwerte-Index Russel 2000 erreichten Höchststände. Denn die Aussicht auf sinkende Finanzierungskosten stützt insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen.

    Der Dow legte am Ende um 0,27 Prozent auf 46.142,42 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 6.631,96 Punkte nach oben. Unter den Technologiewerten zog der Nasdaq 100 um 0,95 Prozent auf 24.454,89 Punkte an. Der Nasdaq Composite gewann 0,94 Prozent auf 22.470,73 Punkte. Der Russel 2000 ging mit einem Plus von 2,5 Prozent aus dem Handel./la/nas





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
