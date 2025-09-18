    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Ford bietet Mitarbeitern oft sechsstellige Abfindungen - Zuschläge für Kinder und IG-Metall-Mitgliedschaft

    Köln (ots) - Köln. Nach der Ankündigung eines umfassenden Stellenabbaus in den
    Kölner Ford-Werken hat das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsangebot
    vorgelegt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) berichtet, können
    Mitarbeiter mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit mehr als 300.000 Euro bekommen.
    Das geht aus einer internen Liste, die der Zeitung vorliegt. Beschäftigte mit
    vier Jahren bei Ford dürfen demnach unter Umständen deutlich mehr als 60.000
    Euro an Zahlungen erwarten. Die Abfindungen sind zwar nach Arbeitsjahren
    gestaffelt und altersabhängig, dennoch gibt es einen Experten zufolge
    vergleichsweise hohen Sockelbetrag zwischen 25.000 und 80.000 Euro, außerdem
    Zuschläge für Kinder (5500 Euro) und die Mitgliedschaft in der IG Metall (2500
    Euro).

