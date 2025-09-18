Ford bietet Mitarbeitern oft sechsstellige Abfindungen - Zuschläge für Kinder und IG-Metall-Mitgliedschaft

Köln (ots) - Köln. Nach der Ankündigung eines umfassenden Stellenabbaus in den

Kölner Ford-Werken hat das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsangebot

vorgelegt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) berichtet, können

Mitarbeiter mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit mehr als 300.000 Euro bekommen.

Das geht aus einer internen Liste, die der Zeitung vorliegt. Beschäftigte mit

vier Jahren bei Ford dürfen demnach unter Umständen deutlich mehr als 60.000

Euro an Zahlungen erwarten. Die Abfindungen sind zwar nach Arbeitsjahren

gestaffelt und altersabhängig, dennoch gibt es einen Experten zufolge

vergleichsweise hohen Sockelbetrag zwischen 25.000 und 80.000 Euro, außerdem

Zuschläge für Kinder (5500 Euro) und die Mitgliedschaft in der IG Metall (2500

Euro).



Ksta.de/1110652



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/6120706

OTS: Kölner Stadt-Anzeiger





