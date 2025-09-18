Ford bietet Mitarbeitern oft sechsstellige Abfindungen - Zuschläge für Kinder und IG-Metall-Mitgliedschaft
Köln (ots) - Köln. Nach der Ankündigung eines umfassenden Stellenabbaus in den
Kölner Ford-Werken hat das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsangebot
vorgelegt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) berichtet, können
Mitarbeiter mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit mehr als 300.000 Euro bekommen.
Das geht aus einer internen Liste, die der Zeitung vorliegt. Beschäftigte mit
vier Jahren bei Ford dürfen demnach unter Umständen deutlich mehr als 60.000
Euro an Zahlungen erwarten. Die Abfindungen sind zwar nach Arbeitsjahren
gestaffelt und altersabhängig, dennoch gibt es einen Experten zufolge
vergleichsweise hohen Sockelbetrag zwischen 25.000 und 80.000 Euro, außerdem
Zuschläge für Kinder (5500 Euro) und die Mitgliedschaft in der IG Metall (2500
Euro).
Ksta.de/1110652
Pressekontakt:
Kölner Stadt-Anzeiger
Newsdesk
Telefon: 0221 224 2080
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/6120706
OTS: Kölner Stadt-Anzeiger
Kölner Ford-Werken hat das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsangebot
vorgelegt. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe) berichtet, können
Mitarbeiter mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit mehr als 300.000 Euro bekommen.
Das geht aus einer internen Liste, die der Zeitung vorliegt. Beschäftigte mit
vier Jahren bei Ford dürfen demnach unter Umständen deutlich mehr als 60.000
Euro an Zahlungen erwarten. Die Abfindungen sind zwar nach Arbeitsjahren
gestaffelt und altersabhängig, dennoch gibt es einen Experten zufolge
vergleichsweise hohen Sockelbetrag zwischen 25.000 und 80.000 Euro, außerdem
Zuschläge für Kinder (5500 Euro) und die Mitgliedschaft in der IG Metall (2500
Euro).
Ksta.de/1110652
Pressekontakt:
Kölner Stadt-Anzeiger
Newsdesk
Telefon: 0221 224 2080
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/66749/6120706
OTS: Kölner Stadt-Anzeiger
Autor folgen