UBS stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel nach dem Einstieg von Nvidia von 25 auf 35 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Timothy Arcuri sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem typischen Investment eines Kunden bei einem Zulieferer. In diesem Fall sei Nvidia an der Fertigungs-Roadmap von Intel interessiert. Insbesondere aber sei die Beteiligung an Intel im Hinblick auf die Aktivitäten von Nvidia rund um Künstliche Intelligenz von Bedeutung./la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +23,03 % und einem Kurs von 25,91USD auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 22:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 25

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



