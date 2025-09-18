UBS stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach einem Treffen mit Managern der Investor-Relations-Abteilung auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Für den IT-Dienstleister sei der September der wichtigste Monat im laufenden Quartal, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage der deutschen Länder und Kommunen soll sich verbessert haben, während auf Bundesebene noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren gewesen sei. Derweil könnte die aktuelle Verabschiedung des Haushalts für 2025 durch den Bundestag möglicherweise der entscheidende Auslöser für eine Rückkehr zum Wachstum auf Bundesebene sein./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 38,58EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 22:38 Uhr) gehandelt.