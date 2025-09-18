VinFast erkundet die Zukunft mit einer langfristigen Engagementstrategie
Paris (ots/PRNewswire) - VinFast hat sein Engagement für eine starke Position
auf dem europäischen Markt und einen wichtigen Beitrag zur grünen Automobilwende
auf dem Kontinent stets bekräftigt. Dieses Engagement wird durch die langjährige
Unternehmensgeschichte und das Engagement für die Zukunft gestärkt.
Die Ursprünge der Vingroup
auf dem europäischen Markt und einen wichtigen Beitrag zur grünen Automobilwende
auf dem Kontinent stets bekräftigt. Dieses Engagement wird durch die langjährige
Unternehmensgeschichte und das Engagement für die Zukunft gestärkt.
Die Ursprünge der Vingroup
An einem schwülen Septembermorgen in Hanoi, als Vietnam den 80. Nationalfeiertag
beging, übergab VinFast offiziell eine Sonderflotte - den L?c H?ng 900 LX - für
den Transport internationaler Würdenträger. Für viele ausländische Augen war
dieser Moment ein Spektakel moderner Ingenieurskunst: Ein Elektroautohersteller
präsentierte sich auf der Weltbühne. Doch für die vietnamesischen Bürger hatte
er eine tiefere Bedeutung.
Diese Fahrzeuge, darunter auch kugelsichere Modelle, die nach internationalen
Standards zertifiziert sind, waren Symbole des Nationalstolzes und verkörperten
den Geist eines Landes in einer Zeit, in der Vietnam seinen Platz in der
Weltordnung neu definieren will. Hinter diesem Moment stand Vingroup, der
Konzern, aus dem VinFast hervorging.
Von Kiew nach Hanoi
Die Ursprünge der Vingroup reichen nicht nach Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt
zurück, sondern ins Herz Osteuropas in den frühen 1990er Jahren.
1993 gründete der junge vietnamesische Unternehmer Pham Nhat Vuong das
Unternehmen Technocom. Innerhalb eines Jahrzehnts wurde die von ihm geschaffene
Marke Mivina zu einem nationalen Markenzeichen. Bis 2004 war ihre Reichweite
atemberaubend: Mehr als 95 Prozent der Ukrainer kannten den Namen, drei von vier
konsumierten das Produkt regelmäßig.
Von diesen Anfängen an kehrte Vuong schließlich nach Vietnam zurück und brachte
eine unerschütterliche Vision mit: Unternehmen aufzubauen, die sein Heimatland
verändern konnten. Aus dieser Vision entwickelte sich die Vingroup. In den
zurückliegenden 32 Jahren ist sie zum größten privaten Mischkonzern Vietnams
herangewachsen. Ihre erklärte Mission ist einfach: "Für ein besseres Leben für
alle."
Eine Nation und ein Konglomerat im Wandel
Vingroup bietet heute ein vielfältiges Ökosystem an Produkten und
Dienstleistungen an. Von Elektroautos, E-Scootern und Robotern bis hin zu
künstlicher Intelligenz, Unterhaltung, Tourismus, Immobilien, Einzelhandel,
Gesundheitswesen, Bildung, Transport und erneuerbaren Energien.
Zum 30. Juni 2025 meldete Vingroup eine Bilanzsumme von 964,4 Billionen VND,
einen konsolidierten Umsatz von 130,4 Billionen VND und einen Nettogewinn von
4,5 Billionen VND im ersten Halbjahr.
An der Spitze der industriellen Säule von Vingroup hat VinFast ein
bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. In den ersten sechs Monaten des Jahres
beging, übergab VinFast offiziell eine Sonderflotte - den L?c H?ng 900 LX - für
den Transport internationaler Würdenträger. Für viele ausländische Augen war
dieser Moment ein Spektakel moderner Ingenieurskunst: Ein Elektroautohersteller
präsentierte sich auf der Weltbühne. Doch für die vietnamesischen Bürger hatte
er eine tiefere Bedeutung.
Diese Fahrzeuge, darunter auch kugelsichere Modelle, die nach internationalen
Standards zertifiziert sind, waren Symbole des Nationalstolzes und verkörperten
den Geist eines Landes in einer Zeit, in der Vietnam seinen Platz in der
Weltordnung neu definieren will. Hinter diesem Moment stand Vingroup, der
Konzern, aus dem VinFast hervorging.
Von Kiew nach Hanoi
Die Ursprünge der Vingroup reichen nicht nach Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt
zurück, sondern ins Herz Osteuropas in den frühen 1990er Jahren.
1993 gründete der junge vietnamesische Unternehmer Pham Nhat Vuong das
Unternehmen Technocom. Innerhalb eines Jahrzehnts wurde die von ihm geschaffene
Marke Mivina zu einem nationalen Markenzeichen. Bis 2004 war ihre Reichweite
atemberaubend: Mehr als 95 Prozent der Ukrainer kannten den Namen, drei von vier
konsumierten das Produkt regelmäßig.
Von diesen Anfängen an kehrte Vuong schließlich nach Vietnam zurück und brachte
eine unerschütterliche Vision mit: Unternehmen aufzubauen, die sein Heimatland
verändern konnten. Aus dieser Vision entwickelte sich die Vingroup. In den
zurückliegenden 32 Jahren ist sie zum größten privaten Mischkonzern Vietnams
herangewachsen. Ihre erklärte Mission ist einfach: "Für ein besseres Leben für
alle."
Eine Nation und ein Konglomerat im Wandel
Vingroup bietet heute ein vielfältiges Ökosystem an Produkten und
Dienstleistungen an. Von Elektroautos, E-Scootern und Robotern bis hin zu
künstlicher Intelligenz, Unterhaltung, Tourismus, Immobilien, Einzelhandel,
Gesundheitswesen, Bildung, Transport und erneuerbaren Energien.
Zum 30. Juni 2025 meldete Vingroup eine Bilanzsumme von 964,4 Billionen VND,
einen konsolidierten Umsatz von 130,4 Billionen VND und einen Nettogewinn von
4,5 Billionen VND im ersten Halbjahr.
An der Spitze der industriellen Säule von Vingroup hat VinFast ein
bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. In den ersten sechs Monaten des Jahres
Autor folgen