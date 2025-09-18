    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    VinFast erkundet die Zukunft mit einer langfristigen Engagementstrategie

    Paris (ots/PRNewswire) - VinFast hat sein Engagement für eine starke Position
    auf dem europäischen Markt und einen wichtigen Beitrag zur grünen Automobilwende
    auf dem Kontinent stets bekräftigt. Dieses Engagement wird durch die langjährige
    Unternehmensgeschichte und das Engagement für die Zukunft gestärkt.

    Die Ursprünge der Vingroup

    An einem schwülen Septembermorgen in Hanoi, als Vietnam den 80. Nationalfeiertag
    beging, übergab VinFast offiziell eine Sonderflotte - den L?c H?ng 900 LX - für
    den Transport internationaler Würdenträger. Für viele ausländische Augen war
    dieser Moment ein Spektakel moderner Ingenieurskunst: Ein Elektroautohersteller
    präsentierte sich auf der Weltbühne. Doch für die vietnamesischen Bürger hatte
    er eine tiefere Bedeutung.

    Diese Fahrzeuge, darunter auch kugelsichere Modelle, die nach internationalen
    Standards zertifiziert sind, waren Symbole des Nationalstolzes und verkörperten
    den Geist eines Landes in einer Zeit, in der Vietnam seinen Platz in der
    Weltordnung neu definieren will. Hinter diesem Moment stand Vingroup, der
    Konzern, aus dem VinFast hervorging.

    Von Kiew nach Hanoi

    Die Ursprünge der Vingroup reichen nicht nach Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt
    zurück, sondern ins Herz Osteuropas in den frühen 1990er Jahren.

    1993 gründete der junge vietnamesische Unternehmer Pham Nhat Vuong das
    Unternehmen Technocom. Innerhalb eines Jahrzehnts wurde die von ihm geschaffene
    Marke Mivina zu einem nationalen Markenzeichen. Bis 2004 war ihre Reichweite
    atemberaubend: Mehr als 95 Prozent der Ukrainer kannten den Namen, drei von vier
    konsumierten das Produkt regelmäßig.

    Von diesen Anfängen an kehrte Vuong schließlich nach Vietnam zurück und brachte
    eine unerschütterliche Vision mit: Unternehmen aufzubauen, die sein Heimatland
    verändern konnten. Aus dieser Vision entwickelte sich die Vingroup. In den
    zurückliegenden 32 Jahren ist sie zum größten privaten Mischkonzern Vietnams
    herangewachsen. Ihre erklärte Mission ist einfach: "Für ein besseres Leben für
    alle."

    Eine Nation und ein Konglomerat im Wandel

    Vingroup bietet heute ein vielfältiges Ökosystem an Produkten und
    Dienstleistungen an. Von Elektroautos, E-Scootern und Robotern bis hin zu
    künstlicher Intelligenz, Unterhaltung, Tourismus, Immobilien, Einzelhandel,
    Gesundheitswesen, Bildung, Transport und erneuerbaren Energien.

    Zum 30. Juni 2025 meldete Vingroup eine Bilanzsumme von 964,4 Billionen VND,
    einen konsolidierten Umsatz von 130,4 Billionen VND und einen Nettogewinn von
    4,5 Billionen VND im ersten Halbjahr.

    An der Spitze der industriellen Säule von Vingroup hat VinFast ein
    bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. In den ersten sechs Monaten des Jahres
