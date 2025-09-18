Aventis Energy gibt Abschluss des KorrAI-Technologieprogramms bekannt

18. September 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. („Aventis“ oder das „Unternehmen“) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich, den Abschluss des KorrAI-Technologieprogramms (das „Programm“) mit KorrAI Technologies Inc. („KorrAI“) auf dem Uranprojekt Corvo (das „Projekt“ oder das „Konzessionsgebiet“) im Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt zu geben.

Unter Verwendung der proprietären hyperspektralen Bildgebungstechnologie von KorrAI und georäumlichen Datenprodukten, die aus proprietären Algorithmen abgeleitet wurden, - darunter die Kartierung von Ausbissen mittels künstlicher Intelligenz zur Erkennung und Digitalisierung von Ausbissmerkmalen, Radon-Stressanalysen, Eisenoxidsignaturen über kartierten Ausbissen, die Integration bestehender geologischer Daten und Daten aus Probenentnahmen im Feld zur Erstellung eines grundlegenden AL/ML-Höffigkeitsmodells sowie die Definition von Explorationszielen für Probenahmen im Feld und die Modellvalidierung - hat das Unternehmen sein am 31. Juli 2025 angekündigtes Programm erfolgreich abgeschlossen.

Das KorrAI-Team hat die Daten aus dem Programm erhalten und ist derzeit mit der Zusammenstellung und Auswertung der Daten beschäftigt, um sein geologisches Verständnis des Konzessionsgebietes weiter zu verbessern. Das Unternehmen freut sich darauf, die Ergebnisse des Programms bekannt zu geben.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: „Wir sind begeistert, den Abschluss unseres KorrAI-Technologieprogramms bekannt zu geben. Im weiteren Verlauf erwarten wir, dass die Ergebnisse des Programms die bereits zuvor vom Unternehmen gewonnenen Daten zu diesem Projekt ergänzen werden.“

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es am 18. September 2025 eine Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit RMK Marketing Inc. („RMK“) (Adresse: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ont., Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) über die Erbringung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von vier (4) Monaten ab dem 22. September 2025 (die „Laufzeit“) abgeschlossen hat.

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegebenenfalls Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert, Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne bereitstellt sowie Landing Pages erstellt und optimiert (die „Dienstleistungen“). Die Werbemaßnahmen werden über Google durchgeführt.