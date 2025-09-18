JEFFERIES stuft Scout24 auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach der angekündigten Übernahme spanischer Online-Immobilienplattformen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Scout24 habe sich damit zwar gegen den vorherrschenden Trend europäischer Online-Kleinanzeigenanbieter gestellt, Fusionen und Übernahmen zu vermeiden, die entweder Konkurrenten oder internationale Aktivitäten betreffen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein erster Impuls sei daher gewesen, den Deal kritisch zu sehen, aber nach reiflicher Überlegung scheine Scout24 umsichtig, opportunistisch und besonnen gehandelt zu haben./rob/la/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 108,6EUR auf Lang & Schwarz (18. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

