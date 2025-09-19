Kone im Fusionsfieber: Potenzielles Übernahmeangebot für TK Elevator

TK Elevator erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen bereinigten EBITDA von 1,5 Milliarden Euro bei einem Umsatz von 9,3 Milliarden Euro. Analysten schätzen, dass die Margen in den letzten vier Jahren um rund 250 Basispunkte gestiegen sind, getragen von effizienterem Betrieb und einem günstigeren Produktmix. Kone selbst verfügt über eine solide Nettoliquidität von mehr als 1 Milliarde Euro und gilt als finanziell bestens aufgestellt für eine potenzielle Konsolidierung.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtet, könnte Kone entweder Teile oder das gesamte Unternehmen übernehmen und sondiert bereits Finanzierungsoptionen. Thyssenkrupp Elevator (TKE) selbst erwägt laut Berichten ebenfalls einen Börsengang. Bereits 2020, als Thyssenkrupp seine Aufzugsparte auf dem Markt warf, hatte Kone ein Angebot für TKE abgegeben, damals entschied sich jedoch ein Private-Equity-Konsortium für den Zukauf.

Bei einer Finanzierungsrunde im Februar wurde das Düsseldorfer Unternehmen mit rund 23 Milliarden Euro bewertet.

Experten sehen bei einer möglichen Fusion erhebliches Synergiepotenzial: Höhere Service-Dichte, Effizienzgewinne in der Produktion sowie eine regionale Diversifizierung könnten die Marktposition beider Unternehmen stärken – etwa durch geringere Abhängigkeit Chinas für Kone und der USA für TKE. Ein solcher Schritt dürfte vom Markt positiv aufgenommen werden.

Die Analysten der Bank of America bestätigen ihre Kaufempfehlung für Kone mit einem Kursziel von 62 Euro. Kone generiert rund die Hälfte seines Umsatzes aus Wartungs- und Modernisierungsdienstleistungen, die besonders in volatilen Märkten für Resilienz sorgen.

Der Aufzugmarkt ist von einer starken Konzentration geprägt. Kone gehört neben dem US-amerikanischen Weltmarktführer Otis, dem Schweizer Konzern Schindler, TKE und dem japanischen Mitsubishi zu den wichtigsten Herstellern von Aufzügen und Rolltreppen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



