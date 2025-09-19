Globale Roadshows bringen Schwung in die 138. Canton Fair

Auf den Roadshows in der Türkei und im Vereinigten Königreich betonte Zhang Sihong, stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums (CFTC), den Leitsatz der Messe "Canton Fair, Global Share". Zhang ermutigte die Einkäufer, die digitalen Tools der Canton Fair, einschließlich der offiziellen App, zu nutzen, um ihre Besuchsrouten zu planen und sich effizienter mit den umfangreichen chinesischen Lieferketten zu verbinden.

GUANGZHOU, China, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- Die weltweite Werbekampagne für die 138. chinesische Import- und Exportmesse ("Canton Fair") wurde nach einer Reihe von Roadshows, die von Juli bis September in 10 Ländern, darunter Japan, Kasachstan, die Mongolei, Usbekistan, Thailand, Bangladesch, Australien, Malaysia, die Türkei und das Vereinigte Königreich, stattfanden, erfolgreich abgeschlossen. Die Veranstaltungen unterstrichen das anhaltende Engagement der Messe für die Förderung der internationalen Handelszusammenarbeit und wurden von den lokalen Wirtschaftskreisen anerkannt.

In Australien und Malaysia unterstrich Su Bin, stellvertretender Generaldirektor der CFTC, die Komplementarität der chinesischen und australischen Volkswirtschaften und die tief verwurzelte Partnerschaft zwischen China und Malaysia. Su forderte die Einkäufer auf, die Kantonsmesse als Plattform zu nutzen, um in einer Zeit starker bilateraler Handelsimpulse neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen.

Bei Veranstaltungen in Japan und der Mongolei hob Ma Fengmin, stellvertretender Generaldirektor der CFTC, die langjährigen Beiträge japanischer Einkäufer zur Messe und die wachsende Beteiligung mongolischer Unternehmen hervor. Ma wies darauf hin, dass die kommende Ausgabe mit höherwertigen Ausstellern, abwechslungsreichen Begleitaktivitäten und bequemeren Dienstleistungen für internationale Einkäufer aufwarten werde.

In Kasachstan und Usbekistan betonte Liu Xiaomin, Ausstellungsleiter der CFTC-Gruppe, die Rolle der Messe als vertrauenswürdige Beschaffungsstelle für Qualitätsprodukte. Liu nannte Chinas Status als wichtigster Handelspartner Kasachstans und die starke Nachfrage aus Usbekistan als Beleg für den regionalen Einfluss der Messe. In Thailand und Bangladesch hob Xu Jiansheng, Operations Director der CFTC-Gruppe, die Ausrichtung der Messe auf die lokalen Bedürfnisse hervor, die als goldene Brücke für die Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Textilien, Maschinen und Haushaltsgeräte dient.

Neben den Werbeveranstaltungen führte CFTC eine eingehende Marktforschung durch, indem es führende Einzelhändler wie Don Quijote in Japan, Coles in Australien, Lotus's in Malaysia und Currys in Großbritannien besuchte. In Kasachstan unterzeichnete die CFTC ein globales Partnerschaftsabkommen mit der Zweigstelle Almaty der Nationalen Unternehmerkammer "Atameken".

Die 138. Canton Fair, die am 15. Oktober in Guangzhou eröffnet wird, verspricht eine verfeinerte Ausstellungsstruktur, hochwertigere Produkte, vielfältigere Veranstaltungen und durchdachte Dienstleistungen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US.

