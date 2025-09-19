    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zu Bürgergeld/Sozialstaatsreformen

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Bürgergeld/Sozialstaatsreformen:

    "Der Sozialstaat braucht Finanzierbarkeit und Akzeptanz, wenn er überleben soll. Dieses Bürgergeld gefährdet beides. Stellschrauben für Korrekturen gibt es viele, ohne dass jemand verhungern muss. Da sind etwa die Sanktionen, deren Verschärfung überfällig ist. Die Gegner von Kürzungen verweisen gerne darauf, dass sich unter den Bürgergeldempfängern laut Statistik weniger als ein Prozent "Totalverweigerer" befänden. Da diese Zahl freilich anhand der kaum noch verhängten Sanktionen ermittelt wird, führt sich diese Argumentation selbst ad absurdum."/yyzz/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
