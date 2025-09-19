    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Frankfurter Neue Presse' zu Deutschlandticket

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Deutschlandticket:

    "Gerade zeigt eine Umfrage, dass steigende Lebenshaltungskosten die größten Ängste auslösen. Der finanzielle Kipppunkt ist für immer mehr Menschen erreicht. Hinzu kommt, dass es für den steigenden Preis des Deutschlandtickets keine bessere Leistung gibt. Ländliche Gemeinden sind weiterhin schlecht angebunden, Verspätungen und Ausfälle prägen den Nahverkehr, "Schienenersatzverkehr" ist für Bahnreisende das neue Schreckenswort. Da sind Ersparnisse durch das Deutschlandticket gefühlt oft nicht mal ein Schmerzensgeld. Wer also den Nahverkehr attraktiver machen und die Verkehrswende erreichen will, muss an vielen Schrauben drehen - nicht nur an der Preisschraube für das Deutschlandticket."/DP/jha





    dpa-AFX
