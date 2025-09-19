    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Frankfurter Rundschau' zum Ende des Geschachers um D-Ticket

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschlandticket wird um 5 Euro teurer, auf 63 Euro.
    • Einigung sichert Finanzierung bis 2030, Planungssicherheit.
    • Geschacher um Zuschüsse endet, Ticket bleibt attraktiv.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zum Ende des Geschachers um das Deutschlandticket:

    "Das Deutschlandticket wird teurer. Um fünf Euro im Monat steigt der Abo-Preis - von derzeit 58 auf künftig 63 Euro. Das ist die schlechte Nachricht für die rund 14 Millionen Menschen, die das Ticket derzeit nutzen. Doch es gibt auch eine gute: Das alljährliche Geschacher um die Finanzierung dürfte - fürs Erste - ein Ende haben. Bisher rangen Bund und Länder alle Jahre wieder um den Milliardenzuschuss, mit dem die Mindereinnahmen der Verkehrsverbünde ausgeglichen werden. Monatelang dauerten die Verhandlungen für gewöhnlich. Das war auch in diesem Jahr so, doch zur Überraschung vieler hat das Ticket mit der Einigung für 2026 eine Perspektive bis zum Jahr 2030 erhalten. Bis dahin reicht eine Finanzierungszusage, die der Bund gegeben hat. Das ist ein Durchbruch, der das Ticket besser und attraktiver machen kann. Unternehmen, die bislang den bürokratischen Aufwand gescheut haben, ihren Beschäftigten das auf der Kippe stehende Ticket anzubieten, haben künftig Planungssicherheit."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
