    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' zu den Haushaltsproblemen des Bundes

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland am Scheideweg: Kluge Investitionen nötig.
    • Frust der Bürger: AfD-Umfragewerte steigen stark.
    • Chance zur Erneuerung: Geld sinnvoll einsetzen!

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den Haushaltsproblemen des Bundes:

    "Deutschland steht am Scheideweg: Wenn die Koalition die Milliarden aus ihren Konjunkturpaketen nicht schnell und klug investiert, wenn sie den Menschen nicht bald das Gefühl gibt, dass sich tatsächlich etwas verändert, dann drohen dem Land französische oder britische Verhältnisse. Die jüngsten Umfragerekorde der AfD zeigen, wie tief der Frust und der Verdruss draußen im Land sitzen. (.) Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl wirkt Deutschland noch immer wie sediert. Doch so umstritten die beiden Milliardenpakete für die Bundeswehr und die Infrastruktur ordnungspolitisch sein mögen, so groß ist auch die Chance, dieses Geld nun gewinnbringend für die Erneuerung des Landes einzusetzen, anstatt es irgendwo versickern zu lassen."/DP/jha





    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
