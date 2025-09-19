    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta Ray-Ban Brille benötigt Smartphone zur Nutzung.
    • Holografisches Bild flackert bei hellem Licht.
    • Preis von 800 Dollar, Technik zeigt noch Bugs.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille:

    "Zugegeben: Auch die "Meta Ray-Ban Display"-Brille ist noch nicht das sofortige Ende des Handys mit kristallklarem Touchscreen. Schließlich benötigt sie ein Smartphone, um zu funktionieren. Auch flackert das holografische Bild bei hellem Gegenlicht. Der Preis von 800 Dollar ist hoch und bei der Vorstellung am Mittwoch zeigte die Technik noch zahlreiche Bugs. Aber wer die Brille einmal aufhat, kann sich kaum des Eindrucks erwehren, etwas völlig Neues erlebt, einen Blick in die Zukunft erhascht zu haben. Eine Zukunft, die endlich gar nicht mehr allzu weit entfernt erscheint. In der wir mit digitalen Helfern verschmelzen, ohne uns von unseren Mitmenschen zu isolieren."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille "Handelsblatt" zu 'Meta Ray-Ban Display'-Brille: "Zugegeben: Auch die "Meta Ray-Ban Display"-Brille ist noch nicht das sofortige Ende des Handys mit kristallklarem Touchscreen. Schließlich benötigt sie ein Smartphone, um zu funktionieren. Auch …