    Termine am 19. September 2025

    • 01:30 JPN: Verbraucherpreise für August 2025 veröffentlicht.
    • 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz und Nettoverschuldung.
    • 10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken mit Vorträgen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 19. September 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 8/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 8/25
    08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 8/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 9/15

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Verbandstag der Sparda-Banken; u.a. mit Vorträgen von Ifo-Präsident Clemens Fuest und Bundesbank-Vorständin Fritzi Köhler-Geib

    15:00 DEU: Pressegespräch mit Manfred Weber, MdEP, zu «Starkes Bayern - starkes Europa» der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW)

    17:00 DEU: Pressekonferenz mit Vorstellung einer strategischen Partnerschaft zwischen Vonovia, EnerCube und DFA zur Produktion von Wärmepumpen-Cubes für MFH °

