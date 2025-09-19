Bank of Japan hält Zinsen stabil – Nikkei nach Rekordhoch im Minus

Zuvor hatte Japans Leitindex noch ein neues Rekordhoch erreicht und war zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Dies war geschehen, nachdem die Notenbanken in den USA, Kanada und Norwegen diese Woche die Zinsen gesenkt hatten. Nur die Bank of England hatte stillgehalten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor am Freitag 0,59 Prozent, nachdem die Bank of Japan (BoJ) ihren Leitzins bei 0,5 Prozent belassen hatte – wie von Wirtschaftsexperten in einer Reuters-Umfrage erwartet.

Der Zinsschritt der BoJ erfolgte, nachdem die japanische Kerninflation im August auf den niedrigsten Stand seit November 2024 gefallen war und mit 2,7 Prozent den dritten Rückgang in Folge verzeichnete. Dieser Wert entsprach den Erwartungen der Experten, die mit einer Inflationsrate von 2,7 Prozent gerechnet hatten.

"Die Entscheidung der Bank of Japan, die Zinsen unverändert zu lassen, zeigt ihre vorsichtige Haltung angesichts der sinkenden Inflation und der globalen Unsicherheit", erklärte Hiroaki Amemiya, Investmentdirektor bei Capital Group, gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC.

Zentralbankchef Kazuo Ueda kündigte jedoch an, die Zinsen zu erhöhen, falls sich die Konjunktur und die Inflation wie erwartet entwickeln. Die Renditen auf japanische 2-jährige Staatsanleihen stiegen daraufhin um 0,885 Prozent. "Die Aussicht auf einen steigenden Leitzins lässt die Zinsen 2-jähriger Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2008 steigen", erklärt Thomas Altmann, CFA, bei QC Partners.

In Australien stieg der ASX/S&P 200 um 0,77 Prozent, während der Kospi und der kleinere Kosdaq in Südkorea zur Eröffnung unverändert blieben. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 0,4 Prozent, während der CSI 300 aus dem Festland um 0,13 Prozent zulegte. In Indien fiel der Nifty 50 um 0,55 Prozent.

In den USA schlossen die großen Indizes mit Aufschlägen. Der S&P 500 stieg um 0,48 Prozent auf 6.631,96 Punkte, der Nasdaq Composite kletterte um 0,94 Prozent auf 22.470,73 Punkte und der Dow Jones legte um 124 Punkte bzw. 0,27 Prozent zu und schloss bei 46.142,42 Punkten. Alle großen US-Indizes erreichten im Intraday-Handel einen neuen Höchststand – und das nur einen Tag nach einem volatilen Handelstag, der durch die Zinssenkung der US-Notenbank ausgelöst wurde.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



