Cyble dominiert die G2-Rangliste Herbst 2025 mit 24 Auszeichnungen, unterstützt durch revolutionäre Agentic-AI-Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen reaktiven Sicherheitstools hat Cyble Pionierarbeit geleistet: Agentic AI – eine autonome künstliche Intelligenz, die nicht nur Bedrohungen erkennt, sondern selbständig denkt, lernt und handelt, um Cyber-Risiken zu neutralisieren, bevor sie sich realisieren.

CUPERTINO, Kalifornien, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Cyble, das weltweit erste KI-basierte Cybersicherheitsunternehmen, gab heute seine beeindruckende Präsenz im „ G2 Fall 2025 Report " bekannt und erhielt 24 prestigeträchtige Abzeichen in 8 strategischen Kategorien . Diese beispiellose Anerkennung bestätigt Cybles bahnbrechende Agenten-KI-Architektur und positioniert das Unternehmen als definitiven Marktführer im Bereich der autonomen Cybersicherheitsintelligenz.

„Wir sind nicht nur ein weiterer Anbieter von Cybersicherheit – wir sind ein KI-Unternehmen, das sich auf Cyberabwehr spezialisiert hat", sagt Beenu Arora, Geschäftsführer und Mitbegründer von Cyble. „Unsere Agentic AI wartet nicht auf Anweisungen. Sie antizipiert, untersucht und beseitigt Bedrohungen selbstständig und verändert damit grundlegend die Art und Weise, wie sich Unternehmen im digitalen Zeitalter verteidigen."

Die umfassende G2-Anerkennung von Cyble erstreckt sich über kritische Cybersicherheitsbereiche und wurde in den Bereichen „Attack Surface Management (ASM)", was übersetzt „Angriffsflächen-Management" bedeutet, Threat Intelligence Platforms (übersetzt: Plattformen für Bedrohungsaufklärung), Brand Intelligence (übersetzt: Markenanalysen), Dark Web Monitoring, System Security und Web Security (übersetzt: Systemsicherheit und Web-Sicherheit) mit den Badges „Leader", „High Performer" und „Easiest to Use" („Spitzenreiter", „Starke Leistung" und „Am einfachsten zu bedienen") ausgezeichnet. Diese Dominanz in mehreren Kategorien spiegelt die einzigartige Position von Cyble als das KI-Unternehmen wider, welches künstliche Intelligenz erfolgreich auf das gesamte Spektrum der Cybersicherheit angewendet hat.

Die integrierte KI-Plattform von Cyble umfasst Vision (KI-gestützte digitale Risikoaufklärung), Hawk (Aufklärung einer Bundesbehörde), TIP (intelligente Plattform für Bedrohungen), Strato (KI-gestützte Cloud-Sicherheit), Titan (fortschrittliche Erkennung persistenter Bedrohungen), Odin (KI-gestützte ASM) und Blaze (agentenbasiertes KI-Sicherheitsgehirn).

Da Cyber-Bedrohungen immer raffinierter werden, sind herkömmliche Sicherheitsansätze unzureichend geworden. Die Agenten-KI von Cyble steht für die Entwicklung der Industrie hin zu intelligenten, autonomen Verteidigungssystemen, die mit Maschinengeschwindigkeit und strategischem Denken auf menschlicher Ebene arbeiten.

„Die Zukunft gehört den KI-Unternehmen, die in der Lage sind, reale Auswirkungen zu erzielen", fügte Arora hinzu. „Unsere 24 G2-Abzeichen sind nicht nur eine Anerkennung, sondern auch ein Beweis dafür, dass Agentic AI die Art und Weise, wie Unternehmen Cybersicherheit angehen, verändert. Wir sagen die Zukunft nicht nur voraus, wir bauen sie auf.

Informationen zu Cyble

Cyble wurde als AI-first-Unternehmen gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Agentic-AI-Cybersecurity. Durch die firmeneigenen Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen versetzt Cyble Unternehmen in die Lage, eine autonome Cyberabwehr, vorausschauende Bedrohungsanalyse und Zero-Touch-Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen. Die KI-Plattformen von Cyble, denen Fortune-500-Unternehmen weltweit vertrauen, verarbeiten täglich über 50 TB Bedrohungsdaten, um das globale digitale Ökosystem zu schützen.

Weitere Informationen zu den Agentic AI-Lösungen von Cyble finden Sie auf www.cyble.com.

Medienkontakt

E-Mail: enquiries@cyble.com

Telefon: +1 888 673 2067

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2470747/4833319/Cyble_Inc_New_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cyble-dominiert-die-g2-rangliste-herbst-2025-mit-24-auszeichnungen-unterstutzt-durch-revolutionare-agentic-ai-technologie-302561287.html