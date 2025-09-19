Wenig bewegt nach Vortagsrally

Im weiteren Verlauf dürften die Blicke wieder nach New York gerichtet werden und die Frage, ob die Rekordjagd der tonangebenden US-Indizes weitergeht. Hierzulande könnte der Fokus unternehmensseitig auf einer gesenkten Prognose des Werbevermarkters Ströer und einem Sparprogramm des Autozulieferers Stabilus liegen, das an dessen Gewinn zehrt./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 23.694 auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 07:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -4,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 572,42 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +38,08 %/+133,01 % bedeutet.