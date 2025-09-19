    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225
    Japans Notenbank will mit Verkauf von ETFs beginnen - unveränderter Leitzins

    Für Sie zusammengefasst
    • Japanische Zentralbank plant ETF-Verkauf, Abkehr von EZB
    • Leitzins bleibt bei 0,5%, keine Änderungen erwartet
    • Aktienmarkt reagiert negativ, Nikkei 225 fällt stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat mit dem geplanten Verkauf von börsengehandelten Fonds (ETF) einen weiteren Schritt zur Abkehr von ihrer Jahre langen extrem expansiven Geldpolitik angekündigt. Den Leitzins, den die japanische Notenbank (BoJ) im März 2024 erstmals nach 17 Jahren angehoben und in zwei weiteren Schritten auf 0,5 Prozent erhöht hatte, ließen die Währungshüter am Freitag unangetastet. Die Bestätigung des Leitzinses wurde erwartet. Die Ankündigung zum geplanten Start des Verkaufs von seit der Corona-Pandemie massiv angehäuften ETFs kam dagegen für die Investoren überraschend. An den Finanzmärkten fiel die Reaktion dementsprechend aus. Am Aktienmarkt fiel der Leitindex Nikkei 225 < um rund eineinhalb Prozent; der Yen legte ebenso wie die Renditen auf japanische Staatsanleihen zu./zb/stk





