Alphabet-Aktie dank Google-Gerichtsurteil vor nächster Rallye?

Die Aktien von Alphabet könnten nach Einschätzung von Piper Sandler weiter an Fahrt aufnehmen. Hintergrund ist ein für Google günstiger Gerichtsbeschluss im US-Kartellrechtsverfahren, der laut Analyst Thomas Champion die Unsicherheit rund um den Konzern deutlich reduziert. Champion bekräftigte am Donnerstag sein "Overweight"-Votum für den Technologieriesen und hob das Kursziel von 220 auf 285 US-Dollar an – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 14 Prozent.

Zu Monatsbeginn hatte ein Bundesrichter in den USA entschieden, dass Google seinen Chrome-Browser behalten darf. Dies folgt auf ein früheres Urteil, das dem Konzern eine illegale Monopolstellung bei Internetsuchen vorwarf. Der jüngste juristische Erfolg hat den Aktienkurs zusätzlich beflügelt: Alphabet ist in den vergangenen vier Wochen um mehr als 17 Prozent gestiegen.

"Google wird vermutlich einige Daten mit Wettbewerbern teilen müssen, und exklusive Vereinbarungen werden eingeschränkt", schrieb Champion. "Wir sehen jedoch, dass der Markt die positive Entwicklung für Google zutreffend widerspiegelt. Alphabet entgeht damit einer strukturellen Zerschlagung oder tiefgreifenden Änderungen der OEM- und Distributionsmodelle."

Analysten sehen Neubewertung der Aktie

Der Markt habe bereits entschieden, dass Alphabet eine höhere Bewertungsmultiplikation verdiene, so Champion weiter. Zudem erwartet er gesunde Ausgaben auf Werbekundenseite. Auch inhaltlich sieht er den Konzern gut aufgestellt: Die Suchmaschine könnte 2026 wieder stärker wachsen, und das Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) dürfte zum zentralen Wachstumstreiber werden.

Laut Daten von Polymarket hat Google inzwischen eine über 75 Prozent-Chance, Ende 2025 mit "Gemini" das führende Large Language Model (LLM) zu stellen. Angesichts der Bewertungen, die bei jüngsten Finanzierungsrunden für OpenAI angesetzt wurden, könnte dieser Punkt allein eine Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren rechtfertigen, argumentiert Champion.

Breite Unterstützung von Analystenseite

Die Mehrzahl der Analysten teilt Champions bullishe Einschätzung: Von 64 Experten empfehlen 52 den Titel laut LSEG mit "Strong Buy" oder "Buy" Nur zwölf sprechen sich für "Halten" aus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 252,0EUR auf Nasdaq (19. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.





