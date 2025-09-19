    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer
    JPMORGAN stuft Ströer auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer trotz eines gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die gekappten Jahresziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) um 5 Prozent sinken lassen, schätzt Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies könnte kurzfristig den Kurs belasten. Langfristig glaubt der JPMorgan-Experte an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./rob/gl

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 36,65EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 56
    Kursziel alt: 56
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


