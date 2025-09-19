Allianz bastelt munter am Doppeltop

Nach einem ersten Rekordhoch in diesem Jahr bei 378,50 Euro und einem anschließenden, aber kleineren Dämpfer konnte die Allianz-Aktie Mitte August noch ein höheres Hoch bei 380,30 Euro ausbilden. Seitdem aber haben Investoren Geld aus dem Wertpapier abgezogen und die Aktie unter den 50-Tage-Durchschnitt auf zuletzt 346,00 Euro talwärts geschickt. Dadurch verdichten sich die Hinweise auf ein Doppelhoch, welches allerdings erst bei einem Kursrutsch mindestens unter 333,00 Euro und damit auch den 200-Tage-Durchschnitt aktiviert wird. Dies wurde in der Folge Abschläge auf 320,10 und darunter 304,70 Euro sehr wahrscheinlich machen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Noch aber kann die jüngste Abwärtswelle als klassische 123-Konsolidierung bis zum EMA 200 gewertet werden. Um das bärische Szenario schnellstmöglich abzuwenden, sollten bald Kurse von über 360,00 Euro in der Allianz-Aktie etabliert werden.

1. Short-Position unter 333,00 Euro eröffnen , Stopp über 340,00 Euro platzieren. Kursziel 304,70 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Allianz SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7PHK Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,39 - 2,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 323,9549 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 323,9549 Euro akt. Kurs Basiswert: 347,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,26 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU2TLQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,04 - 2,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 367,7693 Euro Basiswert: Allianz SE KO-Schwelle: 367,7693 Euro akt. Kurs Basiswert: 347,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 6,29 Euro Hebel: 16,62 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.