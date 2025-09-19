Goldman Sachs explodiert förmlich

Nach einem erfolgreichen Sprung von Goldman Sachs über das Vorgängerhoch aus Anfang dieses Jahres von 672,10 US-Dollar gegen Ende Juni wurde seinerzeit ein Anstieg an das 138,2 % Fibo bei 761,12 US-Dollar favorisiert. Dieses gelang es Anfang September mit Leichtigkeit zu überspringen und Kurs auf das 161,8 % Fibo bei 816,07 US-Dollar zu nehmen. Dieser Marke nähert sich Goldman Sachs durch den Sprung über 800,00 US-Dollar nun sichtlich an, dürfte aus technischer Sicht jedoch spätestens an dieser Stelle zur Unterseite abdrehen und in eine wohlverdiente Konsolidierung übergehen. Dies würde es ermöglichen, an rückläufigen Notierungen, zumindest in den Bereich von 761,12 US-Dollar über entsprechende Short-Ansätze zu partizipieren. Kommt es zu keiner Trendwende und Goldman Sachs rennt ungebrochen davon, könnte ein neues Ziel um 905,00 US-Dollar auf Sicht der nächsten Wochen ausgerufen werden. Am 161,8 % Fibo sollte eine genaue Untersuchung der Kursmuster vorgenommen werden.

1. Short-Position um 816,07 US-Dollar nach Top-Bildung anvisieren , Stopp 828,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 761,12 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU27PX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,04 - 5,06 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 745,1244 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 745,1244 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 802,24 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,49 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0GYZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,13 - 4,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 849,3439 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 849,3439 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 802,24 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,61 Euro Hebel: 16,37 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

