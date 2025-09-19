Eine globale Online-Veranstaltung, die Innovation, Kundenerfolg und strategische Partnerschaften präsentiert. Wo sich Technologie und Menschen kreuzen.

Aufbauend auf dem Erfolg der letztjährigen Veranstaltung wird die TSAD2025 Keynote-Präsentationen, Produktvorstellungen, Erfolgsgeschichten von Kunden und strategische Partner-Roundtables bieten – allesamt darauf ausgerichtet, die globale Automobilbranche zu inspirieren und zu informieren.

MÜNCHEN, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- Technosoft Automotive freut sich, die Technosoft Automotive Days 2025 (TSAD2025) anzukündigen, eine dreitägige globale Online-Veranstaltung, die vom 7. bis 9. Oktober 2025 stattfindet. Dieses jährliche Treffen bringt führende Persönlichkeiten aus der Automobilbranche, Innovatoren, Kunden und Partner aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum zusammen, um die Zukunft des Automobilhandels zu erörtern.

„Diese Veranstaltung ist mehr als nur eine Plattform, um unsere Arbeit zu präsentieren – sie ist eine Feier der Innovation, der Zusammenarbeit und der sich wandelnden Landschaft des Automobilhandels", sagte Fredy Tan, CEO von Technosoft.

Höhepunkte der Veranstaltung

Tag 1 – Reimagining Retail Automotive

Eröffnungsrede von Fredy Tan, CEO von Technosoft, zusammen mit dem CIO für den Automobilsektor von Plaza Capital. Beinhaltet eine Live-Demo der neuesten Yana DMS Innovationen, mit KI- und Copilot-Funktionen.

Tag 2 – Kundenstimmen

Hören Sie direkt von führenden Automobilmarken wie Nissan Philippines Inc., Toyota Laos Co., Ltd, General Motors Australia and New Zealand und General Motors Europe, wie sie Erfolgsgeschichten und Einblicke aus der Praxis teilen.

Tag 3 – Partner Ecosystem & Collaboration for Customer Glocalization

Treffen Sie sich mit globalen Partnern wie Microsoft, EMEA Microsoft Business Applications Partners und Abdul Latif Jameel zu Rundtischgesprächen über Expansion, Innovation und strategische Allianzen.

Globale Reichweite, lokale Wirkung

Die Sitzungen werden täglich von 14:30 bis 16:00 Uhr Singapur-Zeit live gestreamt und sind somit für Zuschauer in ganz Europa (08:30 MESZ) und Australien (17:30 AEDT) zugänglich.

Nachricht vom COO der Technosoft Group

„Wir treten in eine Ära des Wandels ein, in der Microsoft AI alle Facetten des Geschäftslebens neu gestaltet – von der Kundenbindung bis hin zu operativer Exzellenz", sagte Ryohei Yoshijima, COO der Technosoft Group, Microsoft MVP für Business Applications und Microsoft Regional Director.

„Die TSAD2025 bietet uns die Gelegenheit zu zeigen, wie unsere von Microsoft unterstützten Innovationen messbaren Mehrwert schaffen und die Zukunft der Automobilindustrie vorantreiben."

Anmelden

Die TSAD2025 steht allen Fachleuten, Partnern und Kunden der Branche offen. Einzelheiten zur Anmeldung und das vollständige Programm sind jetzt auf der offiziellen Technosoft-Website verfügbar.

Die Führungskräfte von Technosoft Automotive werden Keynotes, Produktvorführungen, Kundenpanels und strategische Rundtischgespräche anbieten – und den Teilnehmern damit eine einzigartige Gelegenheit bieten, direkt von den Köpfen zu lernen, die die Zukunft des Automobilhandels gestalten.

URL der Veranstaltung: Offizielle Website von Technosoft

URL der Veranstaltungs-App: Anmeldeseite

Kontakt: marketing@technosoftautomotive.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314213/Technosoft_Automotive_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/technosoft-kundigt-die-automotive-days-2025-an-eine-globale-online-veranstaltung-die-innovation-kundenerfolg-und-strategische-partnerschaften-prasentiert-wo-sich-technologie-und-menschen-kreuzen-302560336.html