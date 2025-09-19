NLND Berlin
Innovationscampus für industrielle Transformation geht mit Plug and Play Tech Center und UNITE Berlin an den Start (FOTO)
--------------------------------------------------------------
Hier zum NLND Press Kit
https://ots.de/qPNmBE
--------------------------------------------------------------
Gräfelfing/Berlin (ots) -
Hier zum NLND Press Kit
https://ots.de/qPNmBE
--------------------------------------------------------------
Gräfelfing/Berlin (ots) -
Anzeige
Präsentiert von
- Startup Accelerator Plug and Play eröffnet Berliner Standort auf dem NLND
Campus
- UNITE-Hochschulnetzwerk etabliert zweites Berliner Büro im NLND
Mit der offiziellen Eröffnung von NLND Berlin in Neukölln am 18. September 2025
durch Philip Morris Deutschland soll auf 150.000 m² Europas größter
Innovationscampus für Industrie 4.0 Technologien entstehen. Auf dem Gelände des
ehemaligen Zigarettenwerks schaffen die Philip Morris Manufacturing GmbH und die
Green City Development GmbH durch den NLND Innovationscampus Räume für
Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Sensorik und
Automatisierung sowie urbane Zukunftsfelder wie Smart City, Mobilität und
Logistik. Ziel ist ein lebendiger Campus, der internationale Startups,
Forschungseinrichtungen und Industriepartner an einen Ort zusammenbringt.
" Auf dem Gelände der ehemaligen Zigarettenfabrik entsteht mit NLND auf 150.000
Quadratmetern ein Industriegebiet der Zukunft. Viele Akteure sind daran
beteiligt - denn es geht um viel: um Innovation, Transformation, Digitalisierung
und Lösungen für die Welt von morgen. Mit dem Projekt von NLND zeigt sich
exemplarisch, wie industrielle Transformationsprozesse aktiv gestaltet und
wirtschaftliche Perspektiven für die Stadt gesichert werden können ", sagt Kai
Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, der am Eröffnungstag des NLND
Innovationscampus über Berlins Zukunft als Zentrum für Innovation und
Transformation sprach.
Veronika F. Rost, Managing Director von Philip Morris Deutschland ergänzt: "
NLND bedeutet Aufbruch. Wir wollen zeigen, wie moderne Industrie funktioniert:
vernetzt, offen und wirkungsorientiert. Und wir wollen einen Beitrag leisten zu
wirtschaftlichem Wachstum und technologischer Erneuerung in Deutschland. "
Mit dem Anspruch, neue Impulse für die deutsche und europäische
Innovationslandschaft zu setzen, versteht sich NLND als Katalysator für
industrielle Transformation. Philip Morris setzt dabei auf zwei strategisch
bedeutende Partnerschaften:
Plug and Play Tech Center ist ein früher Investor in Unternehmen wie Google,
PayPal und Dropbox und war an der Entstehung von mehr als 30 weiteren Unicorns
beteiligt. Aus dieser Position heraus hat sich das Unternehmen zu einem globalen
Innovationsökosystem entwickelt, das weltweit über 100 Innovationszentren
betreibt. Es verbindet mehr als 500 Unternehmen wie Philip Morris mit den besten
Startups. Dieser frühe Zugang zu Innovationen hilft diesen Unternehmen, schnell
Campus
- UNITE-Hochschulnetzwerk etabliert zweites Berliner Büro im NLND
Mit der offiziellen Eröffnung von NLND Berlin in Neukölln am 18. September 2025
durch Philip Morris Deutschland soll auf 150.000 m² Europas größter
Innovationscampus für Industrie 4.0 Technologien entstehen. Auf dem Gelände des
ehemaligen Zigarettenwerks schaffen die Philip Morris Manufacturing GmbH und die
Green City Development GmbH durch den NLND Innovationscampus Räume für
Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Sensorik und
Automatisierung sowie urbane Zukunftsfelder wie Smart City, Mobilität und
Logistik. Ziel ist ein lebendiger Campus, der internationale Startups,
Forschungseinrichtungen und Industriepartner an einen Ort zusammenbringt.
" Auf dem Gelände der ehemaligen Zigarettenfabrik entsteht mit NLND auf 150.000
Quadratmetern ein Industriegebiet der Zukunft. Viele Akteure sind daran
beteiligt - denn es geht um viel: um Innovation, Transformation, Digitalisierung
und Lösungen für die Welt von morgen. Mit dem Projekt von NLND zeigt sich
exemplarisch, wie industrielle Transformationsprozesse aktiv gestaltet und
wirtschaftliche Perspektiven für die Stadt gesichert werden können ", sagt Kai
Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, der am Eröffnungstag des NLND
Innovationscampus über Berlins Zukunft als Zentrum für Innovation und
Transformation sprach.
Veronika F. Rost, Managing Director von Philip Morris Deutschland ergänzt: "
NLND bedeutet Aufbruch. Wir wollen zeigen, wie moderne Industrie funktioniert:
vernetzt, offen und wirkungsorientiert. Und wir wollen einen Beitrag leisten zu
wirtschaftlichem Wachstum und technologischer Erneuerung in Deutschland. "
Mit dem Anspruch, neue Impulse für die deutsche und europäische
Innovationslandschaft zu setzen, versteht sich NLND als Katalysator für
industrielle Transformation. Philip Morris setzt dabei auf zwei strategisch
bedeutende Partnerschaften:
Plug and Play Tech Center ist ein früher Investor in Unternehmen wie Google,
PayPal und Dropbox und war an der Entstehung von mehr als 30 weiteren Unicorns
beteiligt. Aus dieser Position heraus hat sich das Unternehmen zu einem globalen
Innovationsökosystem entwickelt, das weltweit über 100 Innovationszentren
betreibt. Es verbindet mehr als 500 Unternehmen wie Philip Morris mit den besten
Startups. Dieser frühe Zugang zu Innovationen hilft diesen Unternehmen, schnell
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Philip Morris International - A0NDBJ - US7181721090
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Philip Morris International. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
sigurd schrieb 22.10.24, 19:57
Der Verfasser des Artikels sollte sich informieren, was "Rauchwaren" wirklich sind. Die stellt PMI nämlich gar nicht her.mitdiskutieren »
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchwaren
https://de.wikipedia.org/wiki/Rauchwaren
Autor folgen
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte