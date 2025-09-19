Innovationscampus für industrielle Transformation geht mit Plug and Play Tech Center und UNITE Berlin an den Start (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Gräfelfing/Berlin (ots) -





- Startup Accelerator Plug and Play eröffnet Berliner Standort auf dem NLNDCampus- UNITE-Hochschulnetzwerk etabliert zweites Berliner Büro im NLNDMit der offiziellen Eröffnung von NLND Berlin in Neukölln am 18. September 2025durch Philip Morris Deutschland soll auf 150.000 m² Europas größterInnovationscampus für Industrie 4.0 Technologien entstehen. Auf dem Gelände desehemaligen Zigarettenwerks schaffen die Philip Morris Manufacturing GmbH und dieGreen City Development GmbH durch den NLND Innovationscampus Räume fürSchlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Sensorik undAutomatisierung sowie urbane Zukunftsfelder wie Smart City, Mobilität undLogistik. Ziel ist ein lebendiger Campus, der internationale Startups,Forschungseinrichtungen und Industriepartner an einen Ort zusammenbringt." Auf dem Gelände der ehemaligen Zigarettenfabrik entsteht mit NLND auf 150.000Quadratmetern ein Industriegebiet der Zukunft. Viele Akteure sind daranbeteiligt - denn es geht um viel: um Innovation, Transformation, Digitalisierungund Lösungen für die Welt von morgen. Mit dem Projekt von NLND zeigt sichexemplarisch, wie industrielle Transformationsprozesse aktiv gestaltet undwirtschaftliche Perspektiven für die Stadt gesichert werden können ", sagt KaiWegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, der am Eröffnungstag des NLNDInnovationscampus über Berlins Zukunft als Zentrum für Innovation undTransformation sprach.Veronika F. Rost, Managing Director von Philip Morris Deutschland ergänzt: "NLND bedeutet Aufbruch. Wir wollen zeigen, wie moderne Industrie funktioniert:vernetzt, offen und wirkungsorientiert. Und wir wollen einen Beitrag leisten zuwirtschaftlichem Wachstum und technologischer Erneuerung in Deutschland. "Mit dem Anspruch, neue Impulse für die deutsche und europäischeInnovationslandschaft zu setzen, versteht sich NLND als Katalysator fürindustrielle Transformation. Philip Morris setzt dabei auf zwei strategischbedeutende Partnerschaften:Plug and Play Tech Center ist ein früher Investor in Unternehmen wie Google,PayPal und Dropbox und war an der Entstehung von mehr als 30 weiteren Unicornsbeteiligt. Aus dieser Position heraus hat sich das Unternehmen zu einem globalenInnovationsökosystem entwickelt, das weltweit über 100 Innovationszentrenbetreibt. Es verbindet mehr als 500 Unternehmen wie Philip Morris mit den bestenStartups. Dieser frühe Zugang zu Innovationen hilft diesen Unternehmen, schnell