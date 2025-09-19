    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International

    Innovationscampus für industrielle Transformation geht mit Plug and Play Tech Center und UNITE Berlin an den Start (FOTO)

    Gräfelfing/Berlin (ots) -

    - Startup Accelerator Plug and Play eröffnet Berliner Standort auf dem NLND
    Campus
    - UNITE-Hochschulnetzwerk etabliert zweites Berliner Büro im NLND

    Mit der offiziellen Eröffnung von NLND Berlin in Neukölln am 18. September 2025
    durch Philip Morris Deutschland soll auf 150.000 m² Europas größter
    Innovationscampus für Industrie 4.0 Technologien entstehen. Auf dem Gelände des
    ehemaligen Zigarettenwerks schaffen die Philip Morris Manufacturing GmbH und die
    Green City Development GmbH durch den NLND Innovationscampus Räume für
    Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Robotik, Sensorik und
    Automatisierung sowie urbane Zukunftsfelder wie Smart City, Mobilität und
    Logistik. Ziel ist ein lebendiger Campus, der internationale Startups,
    Forschungseinrichtungen und Industriepartner an einen Ort zusammenbringt.

    " Auf dem Gelände der ehemaligen Zigarettenfabrik entsteht mit NLND auf 150.000
    Quadratmetern ein Industriegebiet der Zukunft. Viele Akteure sind daran
    beteiligt - denn es geht um viel: um Innovation, Transformation, Digitalisierung
    und Lösungen für die Welt von morgen. Mit dem Projekt von NLND zeigt sich
    exemplarisch, wie industrielle Transformationsprozesse aktiv gestaltet und
    wirtschaftliche Perspektiven für die Stadt gesichert werden können ", sagt Kai
    Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, der am Eröffnungstag des NLND
    Innovationscampus über Berlins Zukunft als Zentrum für Innovation und
    Transformation sprach.

    Veronika F. Rost, Managing Director von Philip Morris Deutschland ergänzt: "
    NLND bedeutet Aufbruch. Wir wollen zeigen, wie moderne Industrie funktioniert:
    vernetzt, offen und wirkungsorientiert. Und wir wollen einen Beitrag leisten zu
    wirtschaftlichem Wachstum und technologischer Erneuerung in Deutschland. "

    Mit dem Anspruch, neue Impulse für die deutsche und europäische
    Innovationslandschaft zu setzen, versteht sich NLND als Katalysator für
    industrielle Transformation. Philip Morris setzt dabei auf zwei strategisch
    bedeutende Partnerschaften:

    Plug and Play Tech Center ist ein früher Investor in Unternehmen wie Google,
    PayPal und Dropbox und war an der Entstehung von mehr als 30 weiteren Unicorns
    beteiligt. Aus dieser Position heraus hat sich das Unternehmen zu einem globalen
    Innovationsökosystem entwickelt, das weltweit über 100 Innovationszentren
    betreibt. Es verbindet mehr als 500 Unternehmen wie Philip Morris mit den besten
    Startups. Dieser frühe Zugang zu Innovationen hilft diesen Unternehmen, schnell
