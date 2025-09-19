Rückgang der Erzeugerpreise beschleunigt sich überraschend deutlich

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Rückgang der Preise auf Herstellerebene den fünften Monat in Folge beschleunigt. Im Jahresvergleich fielen die Erzeugerpreise im August um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Der Preisrückgang fiel deutlich stärker aus als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,7 Prozent gerechnet, nachdem die Preise im Juli um 1,5 Prozent gesunken waren.

Seit März sind die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, auf dem Rückzug. In dieser Zeit hat sich der Rückgang Monat für Monat jeweils verstärkt. Im Monatsvergleich gingen die Erzeugerpreise im August um 0,5 Prozent zurück, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Auch dies ist deutlich mehr als Analysten erwartet hatten.