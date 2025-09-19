AKTIE IM FOKUS
Stabilus vorbörslich unter Druck - Sparprogramm zehrt am Gewinn
- Stabilus-Aktionäre müssen Rückschlag hinnehmen.
- Titel vorbörslich über 7% unter Xetra-Schlusskurs.
- Sparprogramm belastet Ergebnis mit 18 Millionen Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Stabilus müssen am Freitag wohl einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Die Titel des Autozulieferers wurden im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als sieben Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, nachdem der Autozulieferer am Vorabend mitgeteilt hatte, dass Rückstellungen für ein Sparprogramm im laufenden Geschäftsjahr das Ergebnis belasten.
Die Aufwendungen für das Sparprogramm wurden von Stabilus auf 18 Millionen Euro beziffert. Das Konzernergebnis dürfte daher im Geschäftsjahr nur bei 25 Millionen Euro liegen und damit unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 47,1 Millionen.
Laut einem Händler wirken die Sparmaßnahmen sinnvoll. Ihre Notwendigkeit unterstreiche aber, dass die Marktlage schwierig bleibt und das Unternehmen zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, um die für 2030 gesteckten Strategieziele zu erreichen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,05 auf Tradegate (19. September 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.
Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 569,34 Mio..
Stabilus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +38,83 %/+134,27 % bedeutet.
Sorry, bin noch zwei Antworten schuldig an NickelChrome und Grisuu.
Elring ist ein reiner Zulieferer. Stabilus nur teilweise.
Das sind völlig andere Produkte und im Falle von Stabilus nicht abhängig vom Antrieb.
Stabilus stand vor einem Jahr bei 60. Und jetzt zu sagen die müsst aber noch 4 euro weiter runter damit die Bewertung im Vergleich zu elring und norma jetzt passt...
Sorry... aber find Ich albern 🤔
Natürlich ist Stabilus auf diesem Level ein klarer Kauf. Norma ebenso.
Kann es trotzdem noch auf € 15 runtergehen? Natürlich. Panik macht vor nichts halt.