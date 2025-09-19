Stabilus vorbörslich unter Druck - Sparprogramm zehrt am Gewinn

Laut einem Händler wirken die Sparmaßnahmen sinnvoll. Ihre Notwendigkeit unterstreiche aber, dass die Marktlage schwierig bleibt und das Unternehmen zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, um die für 2030 gesteckten Strategieziele zu erreichen./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,05 auf Tradegate (19. September 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 569,34 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +38,83 %/+134,27 % bedeutet.