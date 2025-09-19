    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    Stabilus vorbörslich unter Druck - Sparprogramm zehrt am Gewinn

    • Stabilus-Aktionäre müssen Rückschlag hinnehmen.
    • Titel vorbörslich über 7% unter Xetra-Schlusskurs.
    • Sparprogramm belastet Ergebnis mit 18 Millionen Euro.
    Foto: Stabilus SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Stabilus müssen am Freitag wohl einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Die Titel des Autozulieferers wurden im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mehr als sieben Prozent unter ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, nachdem der Autozulieferer am Vorabend mitgeteilt hatte, dass Rückstellungen für ein Sparprogramm im laufenden Geschäftsjahr das Ergebnis belasten.

    Die Aufwendungen für das Sparprogramm wurden von Stabilus auf 18 Millionen Euro beziffert. Das Konzernergebnis dürfte daher im Geschäftsjahr nur bei 25 Millionen Euro liegen und damit unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 47,1 Millionen.

    Laut einem Händler wirken die Sparmaßnahmen sinnvoll. Ihre Notwendigkeit unterstreiche aber, dass die Marktlage schwierig bleibt und das Unternehmen zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, um die für 2030 gesteckten Strategieziele zu erreichen./tih/jha/

    Stabilus

    -0,43 %
    -5,34 %
    +0,66 %
    -10,31 %
    -38,12 %
    -53,73 %
    -56,88 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 23,05 auf Tradegate (19. September 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um -5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 569,34 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +38,83 %/+134,27 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
