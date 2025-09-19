Goldman Sachs warnt trotz höherem Kursziel vor Rückschlägen bei Tesla

Der Analyst Mark Delaney hebt das Kursziel für Tesla von zuvor 300 auf 395 US-Dollar je Aktie. Dennoch deutet selbst diese Anhebung auf ein potenzielles Abwärtsrisiko von rund sieben Prozent. Das Rating der Aktie bleibt unverändert neutral.

Goldman Sachs hat sein Kursziel für Tesla deutlich angehoben, bleibt aber vorsichtig: Die US-Investmentbank erwartet trotz langfristiger Wachstumschancen kurzfristig ein mögliches Kursminus bei der Aktie des Elektroautobauers.

"Wir haben unser Kursziel vor allem aufgrund eines Anstiegs der Markt-Multiplikatoren sowie einer höheren langfristigen Wachstumsrate und angepasster EPS-Schätzungen erhöht", schrieb Delaney. Das höhere Kursziel spiegele also sowohl verbesserte Markterwartungen als auch Teslas Perspektiven in neuen Geschäftsfeldern wider.

Roboter und Autonomie als mögliche Kurstreiber

Langfristig sieht Delaney Potenzial in Teslas Ambitionen bei humanoider Robotik und autonomem Fahren. Sollten diese Bereiche stärker als erwartet wachsen, könnte die Aktie über das derzeitige Kursziel hinaus zulegen. Gleichzeitig warnte der Analyst, dass ein intensiver Wettbewerb – etwa im chinesischen Markt für Fahrassistenzsysteme (ADAS) – Margen belasten und die Umsetzung erschweren könnte.

Delaney rechnet im Basisszenario für 2030 mit einem Gewinn je Aktie zwischen 7 und 9 US-Dollar. Im optimistischen Szenario könnten es sogar bis zu 20 US-Dollar pro Aktie werden – ein deutliches Plus gegenüber aktuellen Prognosen.

Bessere Aussichten für die zweite Jahreshälfte

Nach einem Rückgang der Auslieferungen um 14 Prozent im zweiten Quartal – der zweite Rückgang in Folge – erwartet Goldman Sachs für das dritte und vierte Quartal wieder bessere Zahlen. Gründe dafür seien unter anderem die Einführung des neuen Model Y L, verbesserte Konsumentendaten und das Auslaufen von Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge im Rahmen des US-Inflation-Reduction-Act zum 30. September 2025.

Analysten weiter gespalten

Tesla bleibt unter Analysten umstritten. Laut Daten von LSEG vergeben 21 Experten ein neutrales oder Halten-Rating, während 23 zum Kauf raten.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich der Kurs nahezu verdoppelt und damit mehr als viermal so stark zugelegt wie der S&P 500 im gleichen Zeitraum.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 354,6EUR auf Tradegate (19. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!