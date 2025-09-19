    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStroeer AktievorwärtsNachrichten zu Stroeer

    Ströer vorbörslich auf Dreijahrestief nach gesenkter Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Ströer-Aktien fallen um 5,9% auf 36,80 Euro.
    • Jahresziele für Umsatz und Ebitda wurden gesenkt.
    • Analyst sieht langfristig Wachstumschancen für Ströer.
    Foto: Oliver Berg - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ströer haben am Freitag vorbörslich unter einem gesenkten Ausblick des Werbevermarkters gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss zuletzt um 5,9 Prozent auf 36,80 Euro ab. Dies entspräche im Xetra-Handel dem tiefsten Stand seit fast drei Jahren und einem Verlust seit Jahresanfang von rund 21 Prozent.

    Ströer senkte seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das Unternehmen begründete dies mit anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten.

    Die gekappten Ziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Markterwartung für das operative Ergebnis 2025 um fünf Prozent sinken lassen, schätzt JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Langfristig glaubt der Experte aber an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./edh/jha/

    Stroeer

    +4,56 %
    -5,97 %
    -12,53 %
    -24,57 %
    -33,15 %
    -3,34 %
    -47,67 %
    -30,33 %
    +85,71 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 36,85 auf Tradegate (19. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

    Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +43,59 %/+87,18 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
