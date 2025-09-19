AKTIE IM FOKUS
Ströer vorbörslich auf Dreijahrestief nach gesenkter Prognose
- Ströer-Aktien fallen um 5,9% auf 36,80 Euro.
- Jahresziele für Umsatz und Ebitda wurden gesenkt.
- Analyst sieht langfristig Wachstumschancen für Ströer.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Ströer haben am Freitag vorbörslich unter einem gesenkten Ausblick des Werbevermarkters gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss zuletzt um 5,9 Prozent auf 36,80 Euro ab. Dies entspräche im Xetra-Handel dem tiefsten Stand seit fast drei Jahren und einem Verlust seit Jahresanfang von rund 21 Prozent.
Ströer senkte seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Das Unternehmen begründete dies mit anhaltenden geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten.
Die gekappten Ziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Markterwartung für das operative Ergebnis 2025 um fünf Prozent sinken lassen, schätzt JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Langfristig glaubt der Experte aber an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 36,85 auf Tradegate (19. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +43,59 %/+87,18 % bedeutet.
Community Beiträge zu Stroeer - 749399 - DE0007493991
Ergebnisse schwächer als erwartet:
Es wird nämlich ein Absinken unter 10% gemeldet und behauptet, in der letzten Stimmrechtsmitteilung hätte man schon das Absinken unter 15% gemeldet.
Eine solche Mitteilung sucht man aber vergeblich. Nicht umsonst findet man noch im GB 2024 über 15% und in den Stimmrechtsmitteilungen auf der Ströer-Webseite von diesem Jahr von ValueAct nur die Meldung von heute.
BAFIN übernehmen Sie bitte, es riecht nach Betrug seitens ValueAct.