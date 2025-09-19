Ströer vorbörslich auf Dreijahrestief nach gesenkter Prognose

Die gekappten Ziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Markterwartung für das operative Ergebnis 2025 um fünf Prozent sinken lassen, schätzt JPMorgan-Analyst Marcus Diebel. Langfristig glaubt der Experte aber an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 36,85 auf Tradegate (19. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -5,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +43,59 %/+87,18 % bedeutet.