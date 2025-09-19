AdCapital: Vision 2030 - Nächste Schritte zur Zielerreichung
AdCapital AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 Stärke: Produktivität steigt, Vision 2030 nimmt Form an, Umsatzprognosen stabil, Erfolge in Techniksegmenten und strategische Effizienzmaßnahmen stärken die Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- AdCapital AG hat im ersten Halbjahr 2025 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen Fortschritte erzielt und die Produktivität an den Produktionsstandorten gesteigert.
- Die Unternehmensgruppe hat wesentliche Reorganisationsmaßnahmen im Rahmen der Vision 2030 umgesetzt, um die Grundlage für zukünftiges Wachstum zu schaffen.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz zwischen 159,0 und 166,8 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 0,3 und 2,1 Mio. Euro.
- Die KTS Kunststoff Technik Schmölln GmbH zeigt positive Entwicklungstrends in den Bereichen Heizung, Klima, Solar und Medizintechnik und hat signifikante Kundenaufträge gewonnen.
- Die Reorganisation der AdCapital AG zielt darauf ab, Strukturen zu verschlanken, Verantwortlichkeiten zu klären und die Effizienz zu erhöhen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
- Im Segment Connectivity Solutions wurden wesentliche Entwicklungsprozesse erfolgreich umgesetzt, einschließlich der Integration der Taller GmbH, um technologische Stärken zu bündeln und Synergieeffekte zu nutzen.
Der Kurs von AdCapital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4600EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-7,59 %
+106,51 %
