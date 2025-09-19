    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    Besonders beachtet!

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    D-Wave Quantum Aktie heute im Minus - 19.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die D-Wave Quantum Aktie bisher Verluste von -2,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der D-Wave Quantum Aktie.

    Besonders beachtet! - D-Wave Quantum Aktie heute im Minus - 19.09.2025
    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

    D-Wave Quantum Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die D-Wave Quantum Aktie. Mit einer Performance von -2,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die D-Wave Quantum-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +46,23 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +41,90 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,96 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +141,03 % gewonnen.

    D-Wave Quantum Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +41,90 %
    1 Monat +40,96 %
    3 Monate +46,23 %
    1 Jahr +2.164,04 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der D-Wave Quantum Aktie, die durch gute Nachrichten und Kaufsignale unterstützt wird. Die Einstufung als "awardable vendor" durch das US-Verteidigungsministerium wird als bedeutender Fortschritt gewertet. Zudem wird Quantencomputing als zukünftiger Hype neben KI betrachtet, was das Interesse an der Aktie steigert. Marktteilnehmer äußern optimistische Kursziele von mindestens 30 USD.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber D-Wave Quantum eingestellt.

    Zur D-Wave Quantum Diskussion

    Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

    Es gibt 339 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,73 Mrd. wert.

    Gold, Bit Digital & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    +19 % an einem Tag! SHORTSQUEEZE bei D-Wave Quantum! Was ist bei TeamViewer los? BÖRSENNEULING Finexity im Milliardenmarkt!


    Die Aktie von D-Wave Quantum ist am Mittwoch um 19 % explodiert und hat sich auch gestern gut gehalten. Ist das der Shortsqueeze? Auf eine hohe Shortquote hatten wir erst am Dienstag hingewiesen. Jetzt markiert das Unternehmen ein neues Allzeithoch …

    D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?


    Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    D-Wave Quantum

    -3,14 %
    +41,90 %
    +40,96 %
    +46,23 %
    +2.164,04 %
    +250,74 %
    +62,62 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! D-Wave Quantum Aktie heute im Minus - 19.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die D-Wave Quantum Aktie bisher Verluste von -2,29 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der D-Wave Quantum Aktie.