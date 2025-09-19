AKTIE IM FOKUS
DHL vorbörslich etwas schwächer - Fedex und Analystenabstufung
- Fedex startet besser, aber Markt bleibt schwach.
- DHL-Aktie vor Analystenabstufung auf "Hold".
- Prognose für DHL als zu optimistisch eingeschätzt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der DHL Group müssen die Anleger am Freitag durchwachsene Nachrichten vom Konkurrenten Fedex und eine Analystenabstufung verarbeiten. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate waren die Titel zuletzt mit einem halben Prozent ins Minus gedreht.
Fedex ist besser in das neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. Expertin Alexia Dogani von JPMorgan zog aber den Schluss, dass die Entwicklung im internationalen Express-Geschäft das schwache Marktumfeld in diesem Bereich bestätige. Dies stimme auch vorsichtig mit Blick auf die Express-Sparte von DHL.
Experte Andy Chu von der Deutschen Bank stufte die DHL-Aktie vor dem Hintergrund herrschender Unsicherheit auf "Hold" ab. Die Marktlage werde dem deutschen Logistiker nicht helfen, glaubt er. Seiner Einschätzung nach ist die bisherige Prognose für das laufende Jahr zu optimistisch./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 37,85 auf Tradegate (19. September 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 45,53 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +8,24 %/+58,39 % bedeutet.
