Euro verliert weiter zum Dollar - Yen legten nach Zinsentscheidung zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag erneut gefallen. Damit entfernte sich die Gemeinschaftswährung weiter von dem höchsten Stand seit September 2021, der am Mittwoch nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed bei 1,1919 Dollar erreicht worden war. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1773 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Als Erklärung für die jüngsten Kursgewinne des Dollar, die den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt haben, verweisen Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) auf die Zinserwartungen in den USA. Im Zuge der Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte hatten die US-Notenbanker auch deutlich gemacht, dass im laufenden Jahr mit zwei weiteren Zinssenkungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte zu rechnen sei.