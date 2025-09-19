Stroeer Aktie auf Höhenflug - 19.09.2025

Die Stroeer Aktie notiert aktuell bei 39,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,56 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,70 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Stroeer in den letzten drei Monaten Verluste von -24,57 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um -5,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,53 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Stroeer -19,91 % verloren.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,97 % 1 Monat -12,53 % 3 Monate -24,57 % 1 Jahr -33,15 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,09 Mrd. wert.

Die Aktien von Ströer haben am Freitag vorbörslich unter einem gesenkten Ausblick des Werbevermarkters gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss zuletzt um 5,9 Prozent auf 36,80 Euro ab. Dies entspräche …

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es nach der Vortageserholung am Freitag zunächst ruhig angehen lassen. Preisdaten aus Deutschland zeigten nur wenig Einfluss auf die vorbörslichen Notierungen. So sind die Erzeugerpreise im August etwas …

Der Dax dürfte am Freitag nach seiner Vortagserholung zunächst keine großen Sprünge machen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 23.680 Punkte und damit ganz knapp über seinem Vortagsniveau. Damit …

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.