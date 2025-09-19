Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax startet stabil nach Vortageserholung
- Anleger am deutschen Aktienmarkt agieren ruhig.
- Dax steigt leicht auf 23.685 Punkte, stabile Bilanz.
- September-Verfall könnte Märkte im Tagesverlauf bewegen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kursrally tags zuvor haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zunächst ruhig angehen lassen. Preisdaten aus Deutschland zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. So sind die Erzeugerpreise im August etwas stärker als erwartet gesunken.
Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 23.685 Punkte. Damit deutet sich für den Leitindex eine nahezu ausgeglichene Wochenbilanz an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen notierte am Freitagmorgen kaum verändert bei 30.471 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent aufwärts.
Im Tagesverlauf könnte wegen des Verfalls an den Terminbörsen noch einmal Bewegung in die Märkte kommen. "Der September-Verfall zählt zu den großen vier Verfallterminen des Jahres", betonte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. An diesen Tagen können Aktienkurse und Indizes ohne wesentliche Nachrichten spürbar schwanken, während die Fristen der Anleger zur Verwirklichung von Derivategeschäften ablaufen./edh/stk
