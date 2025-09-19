JPMORGAN stuft CONTINENTAL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental nach der Abspaltung und dem Börsengang der Autozuliefersparte Aumovio von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe Finanzmodell, Schätzungen und Bewertung an die Transaktion angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Weiteres Wertschöpfungspotenzial sieht er in einer Margenerholung. Bis 2027 traut er dem operativen Ergebnis (Ebit) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10 Prozent zu. Auch ein günstiges europäisches Regulierungsumfeld, die strategischen Optionen für ContiTech, ein möglicher Verkauf des Spezialreifengeschäfts und eine großzügige Ausschüttungspolitik dürften der Aktie helfen./rob/gl/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 57,42EUR auf Tradegate (19. September 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



