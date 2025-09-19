Milesight und Vemco Group kündigen strategische Partnerschaft zur Neudefinition der Raumintelligenz an

Als Meilenstein des „Milesight IoT Ecosystem Partner Program" wird die Partnerschaft mit VemSpace, der Plattform für Belegungsmanagement und Gebäudeintelligenz von Vemco, vertieft. VemSpace nutzt die Daten der fortschrittlichen IoT-Sensoren von Milesight und verwandelt Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse, einschließlich Belegungsmuster, Live-Kapazität, Besuchertrends, Raumnutzung, Raumklima, Energieeinsparpotenziale und Gebäudebetrieb.

XIAMEN, China, 19. September 2025 /PRNewswire/ -- Milesight, ein führender Anbieter von innovativen IoT-Produkten, gab heute eine strategische Partnerschaft mit der Vemco Group bekannt, einem führenden Softwareanbieter im Bereich Personenzählung und -analyse, um die smarte Gebäudeverwaltung und -effizienz voranzutreiben.

Milesight und Vemco stellen sich den kritischen Herausforderungen der Raumoptimierung, der Energieeinsparung sowie der Verbesserung der betrieblichen Transparenz. Die Lösung ist äußerst anpassungsfähig und eignet sich für Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Universitäten, Flughäfen und andere kommerzielle und öffentliche Bereiche.

„Als IoT-Produktanbieter und Pionier will Milesight durch unsere gemeinsame Lösung mit Vemco den Wert von Sensordaten maximieren sowie Kunden ein intelligenteres und zukunftsfähiges Raummanagement ermöglichen",

sagt Andy, geschäftsführender Direktor bei Milesight.

„Die Zusammenarbeit mit Milesight bietet uns sowie unseren Partnern eine breite Palette marktführender IoT-Geräte, die in unsere Vemco-Softwareplattform integriert sind und es Unternehmen weltweit ermöglichen, Echtzeitdaten in verwertbare Informationen umzuwandeln, die Effizienz, Nachhaltigkeit sowie fortschrittliche Verhaltensanalysen unterstützen", Sagt Anel Turkanovic, Geschäftsführer bei Vemco Group.

Durch die Nutzung ihrer gemeinsamen Stärken treiben Milesight und Vemco durch Plattformintegration, gemeinsames Marketing sowie koordiniertes Kundenengagement Innovationen voran und eröffnen neue Möglichkeiten im Ökosystem für smarte Gebäude. Diese Partnerschaft liefert skalierbare, hochwertige Lösungen, die Anlagen weltweit intelligenter, nachhaltiger und effizienter machen.

Informationen zu Milesight

Milesight bietet vielseitige Sensorprodukte, um die aussagekräftigsten Daten zu erfassen und sie für verschiedene Anwendungen zugänglich zu machen. Das Unternehmen wendet aufkommende Technologien wie KI, 5G und loT innovativ auf verschiedene Anwendungsszenarien an. Milesight hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedeutung der Sensorik zu erhöhen. Wir reagieren schnell auf kundenspezifische Herausforderungen und arbeiten mit einem wachsenden Netzwerk von Partnern zusammen, um einen einzigartigen Datenwert zu liefern. Wir sind entschlossen, echte, positive Auswirkungen auf intelligente Gebäude, intelligenten Verkehr, intelligente Sicherheit, intelligente Städte und darüber hinaus zu erzielen.

Informationen zur Vemco-Gruppe

Die Vemco Group ist ein führendes Datenanalyseunternehmen, das sich auf Personenzählung, Einzelhandelsanalyse, IoT-Dashboards und Geschäftsoptimierung spezialisiert hat. Mit einem globalen Partnernetzwerk in den Bereichen Einzelhandel, Unterhaltung, intelligente Gebäude und öffentliche Einrichtungen unterstützt Vemco Unternehmen bei der Nutzung von Sensordaten, um Erkenntnisse über das Besucherverhalten zu gewinnen und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Kontakt

Aviva Li

Marketing & Brand Director, Milesight

aviva@milesight.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2441385/Milesight_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/milesight-und-vemco-group-kundigen-strategische-partnerschaft-zur-neudefinition-der-raumintelligenz-an-302561358.html