JEFFERIES stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem doppelten Rückschlag im Schlussquartal 2024/25 mit verfehlten Erwartungen sowie einer fehlenden Prognose sei das erste Quartal 2025/26 nicht so schlimm ausgefallen wie befürchtet, schrieb Stephanie Moore in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion. Besonders positiv wertete sie die anhaltende Stärke im US-Paketgeschäft und das besser als erwartet gelaufene internationale Geschäft. Der Ergebnisausblick (EPS) für das Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen und dürfte den Anlegern helfen, ihre Gewinnerwartungen für das Jahr zu formulieren./gl/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 202,7EUR auf Tradegate (19. September 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Stephanie Moore

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 $ , was eine Steigerung von +23,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer